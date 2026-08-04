Паспорт РФ стоил должности чиновнику из Сумщины: Верховный Суд отменил его восстановление

Чиновник оспаривал наличие российского гражданства, добился восстановления на работе в двух судебных инстанциях и должен был получить более 147 тысяч гривен за вынужденный прогул. Однако Верховный Суд пересмотрел дело и признал его увольнение законным.

Об этом говорится в постановлении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по делу №480/7731/22, передает Цензор.НЕТ.

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Спор возник после того, как в 2022 году Госпродпотребслужба уволила начальника своего управления в Сумской области. Перед этим СБУ сообщила, что чиновник якобы получил гражданство России в 2014 году.

Сам мужчина это отрицал. Он настаивал, что российского паспорта не получал, и требовал восстановить его в должности.

Два суда восстановили чиновника в должности

Сумской окружной административный суд встал на сторону уволенного руководителя. Такое же решение впоследствии принял апелляционный суд.

Приказ об увольнении отменили, чиновника восстановили на работе и присудили ему 147 393 гривны среднего заработка за время вынужденного прогула. Отдельно он должен был получить еще 10 тысяч гривен компенсации за услуги адвоката.

Госпродпотребслужба обжаловала эти решения в Верховном суде. В ведомстве заявили, что письма СБУ было достаточно для прекращения государственной службы, а дополнительного расследования закон в такой ситуации не требует.

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Что нашли в материалах СБУ

К письму спецслужбы были приложены данные из российских информационных ресурсов и копия заявления о выдаче паспорта гражданина РФ. В документах указывалось, что чиновник получил российский паспорт в 2014 году.

Верховный Суд подчеркнул: информация об иностранном гражданстве должна основываться на убедительных доказательствах, ведь ее следствием является увольнение человека с государственной службы.

В то же время суд учел полномочия СБУ в сфере контрразведки и выявления угроз национальной безопасности. По заключению суда, полученные работодателем материалы давали достаточные основания считать факт российского гражданства установленным.

Паспорт другого государства не оставляет работодателю выбора

Закон "О государственной службе" обязывает уволить госслужащего в течение трех дней после установления у него гражданства другого государства. Других вариантов для руководителя государственного органа закон не предусматривает.

Поэтому Верховный Суд признал действия Госпродпотребслужбы законными. Решения двух предыдущих инстанций отменили, а должностному лицу отказали в восстановлении на работе, выплате среднего заработка и компенсации расходов на адвоката.

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