Паспорт РФ коштував посади чиновнику із Сумщини: Верховний Суд скасував його поновлення

Посадовець заперечував російське громадянство, домігся поновлення на роботі у двох судових інстанціях і мав отримати понад 147 тисяч гривень за вимушений прогул. Однак Верховний Суд переглянув справу та визнав його звільнення законним.

Про це йдеться у постанові Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справі №480/7731/22, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Спір виник після того, як у 2022 році Держпродспоживслужба звільнила начальника свого управління у Сумській області. Перед цим СБУ повідомила, що посадовець нібито отримав громадянство Росії у 2014 році.

Сам чоловік це заперечував. Він наполягав, що російського паспорта не отримував, і вимагав повернути його на посаду.

Два суди поновили посадовця на роботі

Сумський окружний адміністративний суд став на бік звільненого керівника. Таке саме рішення згодом ухвалив апеляційний суд.

Наказ про звільнення скасували, посадовця поновили на роботі та присудили йому 147 393 гривні середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Окремо він мав отримати ще 10 тисяч гривень компенсації за послуги адвоката.

Держпродспоживслужба оскаржила ці рішення у Верховному Суді. У відомстві заявили, що листа СБУ було достатньо для припинення державної служби, а додаткове розслідування закон у такій ситуації не вимагає.

Читайте: На окупованій Луганщині понад 300 українців без паспортів РФ отримали "міграційні" протоколи, - правозахисники

Що знайшли у матеріалах СБУ

До листа спецслужби були додані дані з російських інформаційних ресурсів та копія заяви про видачу паспорта громадянина РФ. У документах ішлося, що посадовець отримав російський паспорт у 2014 році.

Верховний Суд наголосив: інформація про іноземне громадянство повинна спиратися на переконливі докази, адже її наслідком є звільнення людини з державної служби.

Водночас суд врахував повноваження СБУ у сфері контррозвідки та виявлення загроз національній безпеці. За висновком суду, отримані роботодавцем матеріали давали достатні підстави вважати факт російського громадянства встановленим.

Паспорт іншої держави не залишає роботодавцю вибору

Закон "Про державну службу" зобов’язує звільнити держслужбовця протягом трьох днів після встановлення в нього громадянства іншої держави. Інших варіантів для керівника державного органу закон не передбачає.

Тому Верховний Суд визнав дії Держпродспоживслужби законними. Рішення двох попередніх інстанцій скасували, а посадовцю відмовили у поновленні на роботі, виплаті середнього заробітку та компенсації витрат на адвоката.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Телеведучий Доманський отримав паспорт РФ у грудні 2022 року, - ЗМІ