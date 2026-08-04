РФ стремится захватить Лиман для наступления на Славянск и Краматорск, - Трегубов

Российские войска пытаются захватить Лиман, чтобы использовать его в качестве плацдарма для наступления на Славянск и Краматорск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

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"Россияне хотят войти в Лиман и закрепиться там. Их цель — именно взять под контроль непосредственно этот населенный пункт. Не просто где-то рядом, а именно над населенным пунктом и использовать его в качестве базы для дальнейшего развития наступления на юг, уже на Славянско-Краматорскую агломерацию. Если даже взглянуть на карту, становится понятно, что для них это необходимость", — отметил Трегубов.

При этом, как отметил пресс-секретарь, в течение последних месяцев враг ищет альтернативные маршруты, не предусматривающие контроля над Лиманом. В частности, пытаются продвигаться через Рай-Александровку.

Трегубов подчеркнул, что контроль над Лиманом нужен врагу, чтобы удобно и без риска войти в Славянск. В то же время, несмотря на все стремления противника, на данный момент армия РФ не может закрепиться непосредственно в населенном пункте, хотя, по его словам, россиянам удавалось дойти до его восточных окраин.

Ситуация в Купянске

В Купянске ситуация остается сложной: враг пытается наступать на город с северной стороны через село Голубовка. Украинские войска проводят операции по вытеснению россиян с северных окраин города.

Трегубов также добавил, что к востоку от Оскола россияне наступают вдоль всей линии украинского плацдарма. Наиболее активные попытки прорыва фиксируются в его центральной части — через Песчаное в направлении Кучеровки и других восточных населенных пунктов. Конечная цель этих атак — выйти к Купянску-Узловому с востока.

Украина наращивает преимущество в сфере беспилотников

Трегубов заявил, что за последний год украинские подразделения беспилотных систем существенно усилили свои возможности, что постепенно меняет соотношение сил в пользу Украины.

По его словам, несмотря на то, что российские войска по-прежнему сохраняют отдельные преимущества, у них есть и серьезные проблемы, в частности с применением тяжелых дронов.

"До сих пор у россиян есть отдельные преимущества, есть моменты, где у них большие проблемы, и они это признают, например, с тяжелыми дронами, которые они так и не смогли эффективно наладить. В целом ситуация выравнивается в пользу Украины за счет как количественного, так и качественного роста числа украинских дронов и операторов дронов. Их стало больше, они стали применяться эффективнее, а организация их взаимодействия стала намного лучше по сравнению с российской", – подчеркнул Трегубов.

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