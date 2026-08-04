РФ прагне захопити Лиман для наступу на Слов’янськ і Краматорськ, - Трегубов

Російські війська намагаються захопити Лиман, щоб використати його як плацдарм для наступу на Слов'янськ і Краматорськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Росіяни хочуть увійти до Лимана і закріпитися. Їхня ціль саме взяти контроль безпосередньо над населеним пунктом. Не просто десь поряд, а саме над населеним пунктом і використовувати його як базу для подальшого розвитку наступу на південь вже на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Якщо навіть поглянути на мапу, стає зрозуміло, що для них це необхідність", - зазначив Трегубов.

При цьому, зазначив речник, ворог упродовж останніх місяців шукає альтернативні маршрути, які не передбачають контролю над Лиманом. Зокрема, намагаються йти через Рай-Олександрівку.

Трегубов наголосив, що контроль над Лиманом потрібен ворогу, щоб зручно та без ризику зайти у Слов'янськ. Водночас попри всі ворожі прагнення станом на зараз армія РФ не може закріпитися безпосередньо у населеному пункті, хоча, за його словами, росіянам вдавалося дійти до його східних околиць.

Ситуація у Куп'янську

У Куп'янську ситуація залишається складною: ворог намагається наступати на місто з північного боку через село Голубівка. Українські війська проводять операції з витіснення росіян із північних околиць міста.

Трегубов також додав, що на схід від Осколу росіяни тиснуть уздовж усієї лінії українського плацдарму. Найактивніші спроби прориву фіксуються у його центральній частині - через Піщане у напрямку Кучерівки та інших східних населених пунктів. Кінцева мета цих атак - вийти до Куп’янська-Вузлового зі сходу.

Україна нарощує перевагу у сфері безпілотників

Трегубов заявив, що за останній рік українські підрозділи безпілотних систем суттєво посилили свої можливості, що поступово змінює співвідношення сил на користь України.

За його словами, попри те, що російські війська ще зберігають окремі переваги, вони мають і серйозні проблеми, зокрема із застосуванням важких коптерів.

"Є досі окремі переваги росіян, є моменти, де у росіян великі проблеми, і вони це визнають, як-то важкі коптери, наприклад, які вони так і не змогли ефективно налагодити. В цілому ситуація вирівнюється на користь України за рахунок і кількісного, і якісного зростання українських дронів і дронщиків. Їх стало більше, вони стали ефективніше застосовуватися і організація їхньої взаємодії стала набагато кращою відносно російської", – наголосив Трегубов.

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