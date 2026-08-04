Украина оборудовала более 1 180 км антидроновой защиты на прифронтовых дорогах, - Минобороны
Украина продолжает усиливать защиту логистических маршрутов от атак российских беспилотников. Только за июль в прифронтовых регионах было развернуто еще 215 километров антидроновой защиты, а с начала года ее общая протяжённость превысила 1 180 километров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В июле защитили еще 215 километров дорог
По данным Минобороны, работы выполняла Государственная специальная служба транспорта.
В ведомстве сообщили, что в июле военные также восстановили 16,52 км уже существующей антидроновой защиты и отремонтировали почти 112,7 км автомобильных дорог в прифронтовых областях.
Работы продолжаются на 21 участке
В Минобороны отметили, что масштабные восстановительные работы начались в апреле этого года. За это время текущий ремонт и эксплуатационное обслуживание провели на более чем 424,9 км автомобильных дорог.
В настоящее время работы ведутся на 21 участке, еще 25 объектов уже полностью завершены.
В министерстве подчеркнули, что каждый километр защищенных логистических маршрутов помогает сохранить жизни украинских военных, обезопасить технику и обеспечить бесперебойное выполнение боевых задач подразделениями Сил обороны.
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