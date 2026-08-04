Украина оборудовала более 1 180 км антидроновой защиты на прифронтовых дорогах, - Минобороны

Украина продолжает усиливать защиту логистических маршрутов от атак российских беспилотников. Только за июль в прифронтовых регионах было развернуто еще 215 километров антидроновой защиты, а с начала года ее общая протяжённость превысила 1 180 километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В июле защитили еще 215 километров дорог

По данным Минобороны, работы выполняла Государственная специальная служба транспорта.

В ведомстве сообщили, что в июле военные также восстановили 16,52 км уже существующей антидроновой защиты и отремонтировали почти 112,7 км автомобильных дорог в прифронтовых областях.

Читайте: Под Харьковом строят первый рубеж защиты от дронов, - ОВА

Работы продолжаются на 21 участке

В Минобороны отметили, что масштабные восстановительные работы начались в апреле этого года. За это время текущий ремонт и эксплуатационное обслуживание провели на более чем 424,9 км автомобильных дорог.

В настоящее время работы ведутся на 21 участке, еще 25 объектов уже полностью завершены.

В министерстве подчеркнули, что каждый километр защищенных логистических маршрутов помогает сохранить жизни украинских военных, обезопасить технику и обеспечить бесперебойное выполнение боевых задач подразделениями Сил обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Запорожье установили более 70 тысяч квадратных метров антидроновой защиты, - ОВА. ФОТО