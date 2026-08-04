Україна облаштувала понад 1 180 км антидронового захисту на прифронтових дорогах, - Міноборони
Україна продовжує посилювати захист логістичних маршрутів від атак російських безпілотників. Лише за липень у прифронтових регіонах облаштували ще 215 кілометрів антидронового захисту, а з початку року його загальна протяжність перевищила 1 180 кілометрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.
У липні захистили ще 215 кілометрів доріг
За даними Міноборони, роботи виконувала Державна спеціальна служба транспорту.
У відомстві повідомили, що в липні військові також відновили 16,52 км уже наявного антидронового захисту та відремонтували майже 112,7 км автомобільних доріг у прифронтових областях.
Роботи тривають на 21 ділянці
У Міноборони зазначили, що масштабні відновлювальні роботи розпочалися у квітні цього року. За цей час поточний ремонт і експлуатаційне утримання провели на понад 424,9 км автомобільних доріг.
Наразі роботи тривають на 21 ділянці, ще 25 об'єктів уже повністю завершені.
У міністерстві наголосили, що кожен кілометр захищених логістичних маршрутів допомагає зберегти життя українських військових, убезпечити техніку та забезпечити безперервне виконання бойових завдань підрозділами Сил оборони.
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