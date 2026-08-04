Жителя оккупированной Феодосии приговорили к 16 годам за якобы передачу Украине фото военного вертолета, - российские СМИ

Оккупационный "Верховный суд Крыма" приговорил 45-летнего жителя Феодосии к 16 годам колонии строгого режима по делу о якобы государственной измене. Российские силовики утверждают, что мужчина передал украинским спецслужбам фотографии российского военного вертолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Медиазона", со ссылкой на оккупационную прокуратуру Крыма.

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Оккупанты заявили о передаче фотографий через чат-бот СБУ

По версии российского следствия, в сентябре 2024 года житель оккупированной Феодосии якобы по собственной инициативе собрал информацию о передвижениях разведывательно-ударного вертолета, сфотографировал его и отправил снимки через чат-бот, который, по утверждению оккупантов, использует Служба безопасности Украины.

В марте этого года ФСБ уже сообщала о его задержании.

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ФСБ заявляет, что фотографии могли быть использованы для нанесения ударов

В ФСБ утверждают, что мужчина передал украинской стороне фотографии военной техники, которая якобы была задействована для патрулирования воздушного пространства и прикрытия топливных объектов.

Российская спецслужба также заявляет, что эти материалы якобы были использованы украинскими военными для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российской армии.

Независимого подтверждения этих утверждений нет. Российские власти регулярно возбуждают уголовные дела против жителей временно оккупированного Крыма по обвинениям в "государственной измене", "шпионаже" или "сотрудничестве" с украинскими спецслужбами.

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