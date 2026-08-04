Жителя окупованої Феодосії засудили до 16 років за нібито передачу Україні фото військового вертольота, - росЗМІ

Окупаційний "Верховний суд Криму" засудив 45-річного жителя Феодосії до 16 років колонії суворого режиму у справі про нібито державну зраду. Російські силовики стверджують, що чоловік передав українським спецслужбам фотографії російського військового вертольота.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Медіазона", із посиланням на окупаційну прокуратуру Криму.

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Окупанти заявили про передачу фото через чат-бот СБУ

За версією російського слідства, у вересні 2024 року житель окупованої Феодосії нібито з власної ініціативи зібрав інформацію про пересування розвідувально-ударного вертольота, сфотографував його та надіслав зображення через чат-бот, який, за твердженням окупантів, використовує Служба безпеки України.

У березні цього року ФСБ вже повідомляла про його затримання.

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ФСБ заявляє, що фото могли використати для ударів

У ФСБ стверджують, що чоловік передав українській стороні фотографії військової техніки, яка нібито була залучена до патрулювання повітряного простору та прикриття паливних об'єктів.

Російська спецслужба також заявляє, що ці матеріали нібито були використані українськими військовими для коригування артилерійських і ракетно-бомбових ударів по позиціях російської армії.

Незалежного підтвердження цих тверджень немає. Російська влада регулярно порушує кримінальні справи проти жителів тимчасово окупованого Криму за звинуваченнями у "державній зраді", "шпигунстві" чи "співпраці" з українськими спецслужбами.

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