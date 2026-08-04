"ЕС" предлагает усилить контроль за действиями ТЦК: зарегистрирован законопроект
Фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект, в котором предлагается сделать работу ТЦК и СП более прозрачной и подотчетной.
Об этом сообщила пресс-служба политической силы, передает Цензор.НЕТ.
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Речь идет о проекте закона о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно уточнения обязанностей уполномоченных представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки в период проведения мобилизации.
"Неясно, кто станет министром обороны, поскольку представления на назначение от Зеленского до сих пор нет. Но новому министру обороны придется заняться вопросами мобилизации и реформы ТЦК, сроками службы, мотивацией военнослужащих и увеличением денежного довольствия. Ведь Верховный Главнокомандующий неоднократно заявлял, что у него на это нет времени", – отметила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
Что предусматривает законопроект?
- обязательную непрерывную видеофиксацию во время проверки военно-учетных документов;
- обязательное использование бодикамер представителями ТЦК;
- оснащение транспорта, используемого для доставки военнообязанных, системами непрерывной видеофиксации;
- четко определить перечень запретов для уполномоченных представителей ТЦК, в частности в отношении применения физической силы, сокрытия лица и других неправомерных действий;
- установить обязательное хранение видеозаписей и проведение служебных расследований в случае нарушения требований по видеофиксации.
По словам Геращенко, целью законопроекта является обеспечение более надежной защиты прав граждан, повышение прозрачности мобилизационных процедур и укрепление доверия к деятельности территориальных центров комплектования.
"Прозрачные правила, надлежащий контроль и взаимная ответственность государства и граждан являются важной предпосылкой справедливой мобилизации, без унижения человеческого достоинства. В свое время наша команда провела реформу "совковой" милиции, ввела обязательное ношение бодикамер полицейскими, и это способствовало сокращению злоупотреблений, взяток и росту доверия к полиции. Теперь мы предлагаем такую же реформу и для ТЦК, настаиваем на приоритетности рассмотрения нашего законопроекта", - подытожила она.
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