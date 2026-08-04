"ЄС" пропонує посилити контроль за діями ТЦК: зареєстровано законопроєкт

Фракція "Європейська Солідарність" зареєструвала законопроєкт, яким пропонують зробити роботу ТЦК та СП прозорішою та підзвітнішою.

Про це повідомила пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Йдеться про проєкт Закону Закону про внесення змін до статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо уточнення обов’язків уповноважених представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у період проведення мобілізації.

"Не ясно, хто стане міністром оборони, бо подання на призначення від Зеленського і досі немає. Але новому міністру оборони доведеться зайнятися питаннями мобілізації і реформи ТЦК, термінами служби, мотивацією для військовослужбовців і збільшенням грошового забезпечення. Бо Верховний Головнокомандувач неодноразово заявляв, що в нього на це немає часу", – зазначила співголова фракції Ірина Геращенко.

Також читайте: Чинна відстрочка від мобілізації діятиме під час її переоформлення: уряд ухвалив зміни

Що передбачає законопроєкт?

обов’язкову безперервну відеофіксацію під час перевірки військово-облікових документів;

обов’язкове використання бодікамер представниками ТЦК;

обладнати транспорт, який використовується для доставлення військовозобов’язаних, системами безперервної відеофіксації;

чітко визначити перелік заборон для уповноважених представників ТЦК, зокрема щодо застосування фізичної сили, приховування обличчя та інших неправомірних дій;

встановити обов’язкове зберігання відеозаписів та проведення службових розслідувань у разі порушення вимог щодо відеофіксації.

За словами Геращенко, метою законопроєкту є забезпечення більшого захисту прав громадян, підвищення відкритості мобілізаційних процедур та зміцнення довіри до діяльності територіальних центрів комплектування.

"Прозорі правила, належний контроль і взаємна відповідальність держави та громадян є важливою передумовою справедливої мобілізації, без приниження людської гідності. Свого часу наша команда провела реформу совкової міліції, започаткувала обовʼязкові бодікамери на поліцейських, і це сприяло зменшенню зловживань, хабарів і зростанню довіри до поліцейських. Тепер пропонуємо таку реформу і для ТЦК, наполягаємо на пріоритетності розгляду нашого законопроєкту", - підсумувала вона.

Читайте: "Євросолідарність" закликала Корецького призначити Федорова до нового уряду та озвучила свої вимоги