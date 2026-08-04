Крупнейший ТСЦ Киева №8041 готовят к переезду в Blockbuster Mall, несмотря на санкционные риски

Крупнейший в Украине территориальный сервисный центр МВД №8041 могут перенести с проспекта Брестского в Blockbuster Mall в Киеве. Официально о переезде пока не сообщалось, однако, по имеющейся информации, в торгово-развлекательном центре уже ведутся ремонтные работы для нужд сервисного центра, что вызывает вопросы относительно критериев выбора новой локации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Территориальный сервисный центр (ТСЦ) № 8041, который в настоящее время функционирует на проспекте Брестском, 20, является одним из самых загруженных в стране. Однако на фоне истечения срока договора аренды нынешнего здания и проведения ремонтных работ в помещениях Blockbuster Mall появилась информация о подготовке центра к переезду в Blockbuster на проспекте Степана Бандеры, 36.

Официального сообщения об изменении адреса от Главного сервисного центра МВД пока нет. В то же время, по имеющейся информации, в Blockbuster Mall уже ведутся ремонтные работы под нужды сервисного центра, что свидетельствует о наличии договоренностей, не прошедших через систему публичного мониторинга.

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Эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, ведь Blockbuster Mall неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за "российского следа" его бенефициаров.

Одним из бенефициаров комплекса является Вагиф Алиев, которого в открытых источниках связывают с ООО "ИнвестБуд Гарант" — владельцем объекта. В СМИ также ранее появлялась информация о его гражданстве РФ и проверке отдельных финансовых операций правоохранительными органами.

В 2026 году СБУ проводила следственные действия в отношении совладельца Blockbuster Mall Александра Спектора в рамках уголовного производства. По версии следствия, речь идет о возможном содействии политику Виктору Медведчуку, находящемуся под санкциями, в обходе санкций.

Правоохранители проверяют финансовые операции и деятельность связанных компаний. Сам Спектор обвинения отрицает и заявляет, что не имел финансовых отношений с Медведчуком, а его бизнес работает в Украине и платит налоги.

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Репутация ТСЦ № 8041 уже оказывалась в центре внимания после расследования Bihus.Info, обнародованного в 2024 году. Журналисты сообщали об искусственном создании дефицита талонов на практические экзамены и деятельности посредников, которые, по их данным, предлагали запись за 3–4 тыс. грн. Также в расследовании речь шла об использовании отдельными сотрудниками центра автомобилей премиум-класса, которые были оформлены на родственников и не отражались в декларациях должностных лиц.

В настоящее время ТСЦ №8041 возглавляет Ольга Троценко. Если информация о подготовке переезда подтвердится, именно нынешнему руководству и Главному сервисному центру МВД придется публично объяснить, по каким критериям была выбрана новая локация и почему решение о переезде до сих пор не было официально представлено.

Отдельный вопрос — насколько новое местоположение будет удобным для граждан. По нынешнему адресу уже сформирована инфраструктура для регистрационных действий и практических экзаменов. В случае переезда в Blockbuster Mall возникают вопросы относительно парковки, организации экзаменационных маршрутов и доступности для посетителей.

Главный сервисный центр МВД должен публично объяснить условия возможного переезда, критерии выбора нового адреса и обоснование использования средств из госбюджета.