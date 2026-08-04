Найбільший ТСЦ Києва №8041 готують до переїзду в Blockbuster Mall попри санкційні ризики

Найбільший в Україні територіальний сервісний центр МВС №8041 можуть перенести з проспекту Берестейського до Blockbuster Mall у Києві. Офіційно про переїзд поки не повідомляли, однак, за наявною інформацією, у торговельно-розважальному центрі вже тривають ремонтні роботи під потреби сервісного центру, що викликає запитання щодо критеріїв вибору нової локації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Територіальний сервісний центр (ТСЦ) № 8041, який наразі функціонує на проспекті Берестейському, 20 є одним із найбільш завантажених у країні. Однак, на фоні закінчення договору оренди поточної будівлі та проведення ремонтних робіт у приміщеннях Blockbuster Mall, з’явилася інформація про підготовку центру до переїзду до Blockbuster на проспекті Степана Бандери, 36.

Офіційного повідомлення про зміну адреси від Головного сервісного центру МВС наразі немає. Водночас, за наявною інформацією, у Blockbuster Mall уже ведуться ремонтні роботи під потреби сервісного центру, що свідчить про наявність домовленостей, які не пройшли через систему публічного моніторингу.

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Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже Blockbuster Mall неодноразово потрапляв у фокус правоохоронців через "російський слід" його бенефіціарів.

Одним із бенефіціарів комплексу є Вагіф Алієв, якого у відкритих джерелах пов’язують із ТОВ "ІнвестБуд Гарант" — власником об’єкта. У медіа також раніше з’являлася інформація про його громадянство РФ та перевірку окремих фінансових операцій правоохоронними органами.

У 2026 році СБУ проводила слідчі дії і щодо співвласника Blockbuster Mall Олександра Спектора у межах кримінального провадження. За версією слідства, йдеться про можливе сприяння підсанкційному політику Віктору Медведчуку в обході санкцій.

Правоохоронці перевіряють фінансові операції та діяльність пов’язаних компаній. Сам Спектор звинувачення заперечує та заявляє, що не мав фінансових відносин із Медведчуком, а його бізнес працює в Україні та сплачує податки.

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Репутація ТСЦ № 8041 уже опинялася в центрі уваги після розслідування Bihus.Info, оприлюдненого у 2024 році. Журналісти повідомляли про штучне створення дефіциту талонів на практичні іспити та діяльність посередників, які, за їхніми даними, пропонували запис за 3–4 тис. грн. Також у розслідуванні йшлося про користування окремими працівниками центру автомобілями преміумкласу, які були оформлені на родичів і не відображалися в деклараціях посадовців.

Наразі ТСЦ №8041 очолює Ольга Троценко. Якщо інформація про підготовку переїзду підтвердиться, саме нинішньому керівництву та Головному сервісному центру МВС доведеться публічно пояснити, за якими критеріями було обрано нову локацію та чому рішення щодо переїзду досі не було офіційно презентоване.

Окреме питання — наскільки нова локація буде зручною для громадян. На нинішній адресі вже сформована інфраструктура для реєстраційних дій та практичних іспитів. У разі переїзду до Blockbuster Mall постають питання щодо паркування, організації екзаменаційних маршрутів та доступності для відвідувачів.

Головний сервісний центр МВС має публічно пояснити умови можливого переїзду, критерії вибору нової адреси та обґрунтування використання грошей із держбюджету.