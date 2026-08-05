Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 452 880 человек (+1 130 за сутки), 12 242 танка, 47 396 артиллерийских систем, 25 084 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 452 880 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 452 880 (+1 130) человек (уничтожены и ранены)
- танков — 12 242 (+5) шт.
- боевых бронированных машин — 25 084 (+5) шт.
- артиллерийских систем — 47 396 (+65) шт.
- РСЗО — 2 002 (+2) ед.
- средства ПВО — 1 540 (+2) ед.
- самолетов — 439 (+0) шт.
- вертолетов — 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 2 134 (+10) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 444 455 (+1 715) шт.
- крылатые ракеты — 5 007 (+0) шт.
- корабли / катера — 34 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 130 266 (+449) шт.
- специальная техника — 4 495 (+3) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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