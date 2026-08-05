Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 452 880 осіб (+1 130 за добу), 12 242 танки, 47 396 артсистем, 25 084 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 452 880 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 452 880 (+1 130) осіб (ліквідовано та поранено)

танків - 12 242 (+5) од.

бойових броньованих машин - 25 084 (+5) од.

артилерійських систем - 47 396 (+65) од.

РСЗВ - 2 002 (+2) од.

засоби ППО - 1 540 (+2) од.

літаків - 439 (+0) од.

гелікоптерів - 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 2 134 (+10) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 444 455 (+1 715) од.

крилаті ракети - 5 007 (+0) од.

кораблі / катери - 34 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 130 266 (+449) од.

спеціальна техніка - 4 495 (+3) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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