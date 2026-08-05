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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 452 880 осіб (+1 130 за добу), 12 242 танки, 47 396 артсистем, 25 084 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Рашист випав із КамАЗа під час навчань ППО

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 452 880 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 452 880 (+1 130) осіб (ліквідовано та поранено) 
  • танків - 12 242 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 25 084 (+5) од.
  • артилерійських систем - 47 396 (+65) од.
  • РСЗВ - 2 002 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 540 (+2) од.
  • літаків - 439 (+0) од.
  • гелікоптерів - 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 2 134 (+10) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 444 455 (+1 715) од.
  • крилаті ракети - 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери - 34 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 130 266 (+449) од.
  • спеціальна техніка - 4 495 (+3) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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армія рф (22027) Генштаб ЗС (8835) ліквідація (4552)
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