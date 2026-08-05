Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 452 880 осіб (+1 130 за добу), 12 242 танки, 47 396 артсистем, 25 084 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 452 880 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 452 880 (+1 130) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків - 12 242 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 25 084 (+5) од.
- артилерійських систем - 47 396 (+65) од.
- РСЗВ - 2 002 (+2) од.
- засоби ППО - 1 540 (+2) од.
- літаків - 439 (+0) од.
- гелікоптерів - 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 2 134 (+10) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 444 455 (+1 715) од.
- крилаті ракети - 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери - 34 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 130 266 (+449) од.
- спеціальна техніка - 4 495 (+3) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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