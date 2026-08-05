Силы обороны нанесли удар по переправе, пунктам управления и складу рашистов
В ночь на 5 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских захватчиков.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно об ударах?
Украинские военные поразили пункты управления БПЛА оккупантов в районах Малых Щербаков Запорожской области, Константиновки, Часова Яра и Зеленого Поля в Донецкой области, а также Вольфинского в Курской области РФ.
Также был атакован пункт управления в районе Бахмута Донецкой области.
Под ударом оказалась переправа через реку Мокрые Ялы в районе Веселого в Донецкой области, которую противник использует для военной логистики, переброски личного состава, вооружения и материально-технических средств.
Защитники нанесли удары также по складу материально-технических средств противника в Ишуне в оккупированном Крыму.
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