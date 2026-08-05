Переправу, пункти управління та склад рашистів уразили Сили оборони

У ніч на 5 серпня Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів російських загарбників.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про удари?

Українські воїни уразили пункти управління БпЛА окупантів у районах Малих Щербаків Запорізької області, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля на Донеччині, а також Волфінського Курської області РФ.

Також атаковано пункт управління у районі Бахмута Донецької області.

Під ударом переправа через річку Мокрі Яли у районі Веселого на Донеччині, яку противник використовує для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Оборонці били також по складу матеріально-технічних засобів противника в Ішуні в окупованому Криму.

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