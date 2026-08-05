Переправу, пункти управління та склад рашистів уразили Сили оборони
У ніч на 5 серпня Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів російських загарбників.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про удари?
Українські воїни уразили пункти управління БпЛА окупантів у районах Малих Щербаків Запорізької області, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля на Донеччині, а також Волфінського Курської області РФ.
Також атаковано пункт управління у районі Бахмута Донецької області.
Під ударом переправа через річку Мокрі Яли у районі Веселого на Донеччині, яку противник використовує для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.
Оборонці били також по складу матеріально-технічних засобів противника в Ішуні в окупованому Криму.
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