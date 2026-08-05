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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакують російську Уфу: під ударом, ймовірно, НПЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російській Уфі (Башкортостан) пролунала низка вибухів.

Про це повідомили у мережі, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Місце повідомляли про проліт БпЛА в напрямку НПЗ "Башнефть".  Над підприємством стовп диму.

Російська Уфа під дроновою атакою: ймовірно, уражено НПЗ
Російська Уфа під дроновою атакою: ймовірно, уражено НПЗ
Російська Уфа під дроновою атакою: ймовірно, уражено НПЗ

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Що передувало?

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росія (47245) Уфа (16) Удари по РФ (1183)
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