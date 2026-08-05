Дрони атакують російську Уфу: під ударом, ймовірно, НПЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російській Уфі (Башкортостан) пролунала низка вибухів.
Про це повідомили у мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Місце повідомляли про проліт БпЛА в напрямку НПЗ "Башнефть". Над підприємством стовп диму.
Що передувало?
- Башнефть-УНПЗ вже атакували 1 серпня 2026 року.
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