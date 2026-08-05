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Вибухи пролунали у Ростові-на-Дону: горіла АЗС та автомобілі. ВIДЕО

Вночі у російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи. Виникла пожежа на АЗС.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Спочатку медіа повідомляли про атаку на АЗС. 

Згодом, за даними ЗМІ, у Ростові-на-Дону поліція оголосила в розшук уродженця окупованого Мелітополя Олексія Рижикова. За версією слідства, той заправляв ємності з пальним прямо в автомобілі на АЗС у Північному районі, після чого залишив транспортний засіб, не переконавшись у безпеці. 

Внаслідок цього виникла пожежа.

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АЗС (638) вибух (4799) росія (47245) Ростовська область РФ (23)
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