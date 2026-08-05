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Вибухи пролунали у Ростові-на-Дону: горіла АЗС та автомобілі. ВIДЕО
Вночі у російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи. Виникла пожежа на АЗС.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Спочатку медіа повідомляли про атаку на АЗС.
Згодом, за даними ЗМІ, у Ростові-на-Дону поліція оголосила в розшук уродженця окупованого Мелітополя Олексія Рижикова. За версією слідства, той заправляв ємності з пальним прямо в автомобілі на АЗС у Північному районі, після чого залишив транспортний засіб, не переконавшись у безпеці.
Внаслідок цього виникла пожежа.
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