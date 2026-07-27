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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено експортний термінал у Ростові, міст у Генічеську та склади окупантів у Криму й на Луганщині, - Генштаб

уражено цілі рф

У ніч на 27 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження експортному терміналу у Ростові-на-Дону Ростовської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Які наслідки?

Як зазначається, зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на його території.

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Інші ураження

Також уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Залізного Порту Херсонської області.

  • Ретранслятор забезпечує збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для ударів по території України.

Окрім того, українські воїни уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області, який противник використовує для військової логістики на ТОТ півдня України.

Також завдано ураження ремонтному підрозділу окупантів у Кадіївці, складу паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному Луганської області та складу матеріально-технічних засобів у Перевальному (АР Крим).

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"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (8788) Удари по РФ (1157) Ростовська область РФ (23)
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