Уражено експортний термінал у Ростові, міст у Генічеську та склади окупантів у Криму й на Луганщині, - Генштаб

У ніч на 27 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження експортному терміналу у Ростові-на-Дону Ростовської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Які наслідки?

Як зазначається, зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на його території.

Дивіться також: Сили оборони уразили нафтові об’єкти та експортний термінал у РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Інші ураження

Також уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Залізного Порту Херсонської області.

Ретранслятор забезпечує збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для ударів по території України.

Окрім того, українські воїни уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області, який противник використовує для військової логістики на ТОТ півдня України.

Також завдано ураження ремонтному підрозділу окупантів у Кадіївці, складу паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному Луганської області та складу матеріально-технічних засобів у Перевальному (АР Крим).

Також читайте: Аеродроми, НПЗ та місця дислокації ФСБ: СБУ за тиждень уразила низку цілей в РФ та окупованому Криму

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.