Уражено експортний термінал у Ростові, міст у Генічеську та склади окупантів у Криму й на Луганщині, - Генштаб
У ніч на 27 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження експортному терміналу у Ростові-на-Дону Ростовської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Які наслідки?
Як зазначається, зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на його території.
Інші ураження
Також уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Залізного Порту Херсонської області.
- Ретранслятор забезпечує збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для ударів по території України.
Окрім того, українські воїни уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області, який противник використовує для військової логістики на ТОТ півдня України.
Також завдано ураження ремонтному підрозділу окупантів у Кадіївці, складу паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному Луганської області та складу матеріально-технічних засобів у Перевальному (АР Крим).
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.
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