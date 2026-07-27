Поражен экспортный терминал в Ростове, мост в Геническе и склады оккупантов в Крыму и Луганской области, - Генеральный штаб
В ночь на 27 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по экспортному терминалу в Ростове-на-Дону Ростовской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Каковы последствия?
Как отмечается, зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на его территории.
Другие поражения
Также поражен наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районе Железного Порта Херсонской области.
- Ретранслятор обеспечивает увеличение дальности, устойчивости и качества управления ударными беспилотными летательными аппаратами, применяемыми противником для нанесения ударов по территории Украины.
Кроме того, украинские военные поразили автомобильный мост через Генический пролив в Херсонской области, который противник использует для военной логистики на временно оккупированных территориях юга Украины.
Также нанесены удары по ремонтному подразделению оккупантов в Кадиевке, складу горюче-смазочных материалов в Симейкино Луганской области и складу материально-технических средств в Перевальном (АР Крым).
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.
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