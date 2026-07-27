Аэродромы, НПЗ и места дислокации ФСБ: СБУ за неделю поразила ряд целей в РФ и оккупированном Крыму

Служба безопасности Украины продолжает системную кампанию по ослаблению военно-экономического потенциала РФ, утвержденную президентом Украины Владимиром Зеленским. На прошлой неделе бойцы СБУ нанесли успешные удары по военным объектам, топливно-энергетической инфраструктуре, средствам ПВО, логистике и морским целям государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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По данным СБУ, в частности, были поражены:

Военная инфраструктура и ПВО

Военный аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму - поражена радиолокационная станция дальнего радиуса действия "Небо-У".

Военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму - поражен резервуар с горюче-смазочными материалами.

Многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Е "Grave Stone" и её антенная башня, входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" (Ростов-на-Дону).

Уничтожен зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" (Ростов-на-Дону).

Склады и мастерские БПЛА в населенном пункте Малиновка на ВОТ Донецкой области и Яны Капу в Крыму.

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Морские цели и военная логистика

Ракетный катер проекта 12418 "Молния" в Каспийском море.

Поражены два грузовых судна, находившиеся под международными санкциями и использовавшиеся для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

Топливно-энергетическая инфраструктура

Нефтедобывающая платформа месторождения "Филановского" в Каспийском море - поражен объект, являющийся важной составляющей российской энергетической инфраструктуры.

Линейно-производственная диспетчерская станция "Субханкулово" (Республика Башкортостан) - дальнобойные беспилотники СБУ преодолели около 1350 км и поразили резервуарный парк нефтеперекачивающей станции.

Мини-НПЗ "Новоспасский" (Ульяновская область) - беспилотники СБУ преодолели около 900 км. В результате удара загорелся резервуарный парк предприятия.

Мини-НПЗ "1-й завод" (Калужская область) - еще один объект топливной инфраструктуры РФ, обеспечивающий производство нефтепродуктов для военной машины агрессора.

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Командные пункты оккупантов

Координационный центр и место дислокации сотрудников ФСБ РФ на временно оккупированной Херсонщине. По цели нанесли удар 13 беспилотников СБУ. По предварительным оценкам, на территории могли находиться около 100 сотрудников ФСБ.

Места дислокации ФСБ РФ в населенных пунктах Щасливцево (ВОТ Херсонской области) и Юрьевка (Донецкой области).