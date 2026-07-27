Аеродроми, НПЗ та місця дислокації ФСБ: СБУ за тиждень уразила низку цілей в РФ та окупованому Криму

Служба безпеки України продовжує системну кампанію зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ, затверджену президентом України Володимиром Зеленським. Минулого тижня бійці СБУ завдали успішних ударів по військових об’єктах, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, логістиці та морських цілях держави-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За даними СБУ, було, зокрема, уражено:

Військова інфраструктура та ППО

Військовий аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму - уражено радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії "Небо-У".

Військовий аеродром "Саки" у тимчасово окупованому Криму - уражено резервуар із паливно-мастильними матеріалами.

Багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е "Grave Stone" та її антенну вежу, які входять до складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф"(Ростов-на-Дону).

Знищено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" (Ростов-на-Дону).

Склади та майстерні БпЛА у н.п.Малинівка у ТОТ Донецької області та Яни Капу в Криму.

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Морські цілі та військова логістика

Ракетний катер проєкту 12418 "Молнія" в Каспійському морі.

Уражено два вантажні судна, що перебували під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.

Паливно-енергетична інфраструктура

Нафтодобувна платформа родовища "Філановського" у Каспійському морі - уражено об’єкт, який є важливою складовою російської енергетичної інфраструктури.

Лінійно-виробнича диспетчерська станція "Субханкулово" (Республіка Башкортостан) - далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 1350 км та уразили резервуарний парк нафтоперекачувальної станції.

Міні-НПЗ "Новоспаський" (Ульяновська область) - безпілотники СБУ подолали близько 900 км. У результаті удару загорівся резервуарний парк підприємства.

Міні-НПЗ "1-й завод" (Калузька область) - ще один об’єкт паливної інфраструктури РФ, який забезпечує виробництво нафтопродуктів для військової машини агресора.

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Командні пункти окупантів

Координаційний центр та місце дислокації співробітників фсб РФ на тимчасово окупованій Херсонщині. По цілі влучили 13 безпілотників СБУ. За попередніми оцінками, на території могли перебувати близько 100 співробітників фсб.

Місця дислокації фсб РФ у н.п. Щасливцеве ТОТ Херсонської області та Юрʼївка Донецької області.