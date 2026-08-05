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Взрывы прогремели в Ростове-на-Дону: горела АЗС и автомобили

Ночью в российском Ростове-на-Дону раздались взрывы. На АЗС возник пожар.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Сначала СМИ сообщали об атаке на АЗС. 

Впоследствии, по данным СМИ, в Ростове-на-Дону полиция объявила в розыск уроженца оккупированного Мелитополя Алексея Рыжикова. По версии следствия, он заправлял емкости с топливом прямо в автомобиле на АЗС в Северном районе, после чего оставил транспортное средство, не убедившись в безопасности. 

В результате этого возник пожар.

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Автор: 

АЗС (503) взрыв (7144) россия (89096) Ростовская область РФ (23)
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Топ комментарии
+7
Потужно...вкраїнчікі радіють...по Києву 28 ракет,не збили не жодної..а тут відповідь така від хрипатого виродка...
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05.08.2026 08:47 Ответить
+5
у нас пів Києва розбито, а у них азс десь в єпенях ((((
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05.08.2026 08:56 Ответить
+2
Щоб завуалювати цю проблему на вечір Zє енд К замутять "потужний" відосік або якийсь скандал. ІМХО
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05.08.2026 08:55 Ответить

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