Взрывы прогремели в Ростове-на-Дону: горела АЗС и автомобили

Ночью в российском Ростове-на-Дону раздались взрывы. На АЗС возник пожар.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Сначала СМИ сообщали об атаке на АЗС.

Впоследствии, по данным СМИ, в Ростове-на-Дону полиция объявила в розыск уроженца оккупированного Мелитополя Алексея Рыжикова. По версии следствия, он заправлял емкости с топливом прямо в автомобиле на АЗС в Северном районе, после чего оставил транспортное средство, не убедившись в безопасности.

В результате этого возник пожар.

Читайте также: Пострадали экспортный терминал в Ростове, мост в Геническе и склады оккупантов в Крыму и Луганской области, - Генштаб