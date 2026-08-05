2 509 16
Взрывы прогремели в Ростове-на-Дону: горела АЗС и автомобили
Ночью в российском Ростове-на-Дону раздались взрывы. На АЗС возник пожар.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Сначала СМИ сообщали об атаке на АЗС.
Впоследствии, по данным СМИ, в Ростове-на-Дону полиция объявила в розыск уроженца оккупированного Мелитополя Алексея Рыжикова. По версии следствия, он заправлял емкости с топливом прямо в автомобиле на АЗС в Северном районе, после чего оставил транспортное средство, не убедившись в безопасности.
В результате этого возник пожар.
Топ комментарии
+7 ПРОСТО Я #478954
показать весь комментарий05.08.2026 08:47 Ответить Ссылка
+5 ола жмуд
показать весь комментарий05.08.2026 08:56 Ответить Ссылка
+2 Амандрапапупа
показать весь комментарий05.08.2026 08:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль