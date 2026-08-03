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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Атакований у Волгограді склад Wildberries вигорів вщент. Супутникові знімки

Склад компанії Wildberries у російському Волгограді після атаки вигорів вщент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать супутникові знімки, опубліковані телеграм-каналом Exilenova.

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"31 липня було уражено склад подвійного призначення рф "Wildberries" у Волгограді. Показуємо наслідки", - йдеться у повідомленні.

Wildberries у Волгограді

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Що передувало?

  • Раніше росіяни показали руїни складу Wildberries у Волгограді після ударів дронів.
  • Також зазначалося, що дрони атакували Волгоград: під ударом могли опинитися Wildberries і НПЗ "Лукойлу".

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Автор: 

Волгоград (60) Удари по РФ (1173)
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Топ коментарі
+6
Красіво так... Якби ще й крємль так виглядав...
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03.08.2026 14:27 Відповісти
+6
увесь кацапстан до Уралу повинен так виглядати ..
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03.08.2026 14:31 Відповісти
+2
путин, освободительный поход, итоги....
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03.08.2026 14:32 Відповісти

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