Атакований у Волгограді склад Wildberries вигорів вщент. Супутникові знімки
Склад компанії Wildberries у російському Волгограді після атаки вигорів вщент.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать супутникові знімки, опубліковані телеграм-каналом Exilenova.
"31 липня було уражено склад подвійного призначення рф "Wildberries" у Волгограді. Показуємо наслідки", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Топ коментарі
+6 Грицько Добрий
показати весь коментар03.08.2026 14:27 Відповісти Посилання
+6 Псамметих II
показати весь коментар03.08.2026 14:31 Відповісти Посилання
+2 AbOriginal_UA
показати весь коментар03.08.2026 14:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль