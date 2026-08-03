Подвергшийся атаке в Волгограде склад Wildberries сгорел дотла
Склад компании Wildberries в российском Волгограде после нападения сгорел дотла.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные Telegram-каналом Exilenova.
"31 июля был поражен склад двойного назначения РФ "Wildberries" в Волгограде. Показываем последствия", - говорится в сообщении.
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