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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Подвергшийся атаке в Волгограде склад Wildberries сгорел дотла

Склад компании Wildberries в российском Волгограде после нападения сгорел дотла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные Telegram-каналом Exilenova.

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"31 июля был поражен склад двойного назначения РФ "Wildberries" в Волгограде. Показываем последствия", - говорится в сообщении.

Wildberries в Волгограде

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России задерживают людей за фото последствий ударов Украины по Wildberries и пугают штрафами до 1 млн рублей, - российские СМИ

Что этому предшествовало?

  • Ранее россияне показали руины склада Wildberries в Волгограде после ударов дронов.
  • Также отмечалось, что дроны атаковали Волгоград: под ударом могли оказаться Wildberries и НПЗ "Лукойла".

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Автор: 

Волгоград (95) Удары по РФ (1124)
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Топ комментарии
+9
увесь кацапстан до Уралу повинен так виглядати ..
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03.08.2026 14:31 Ответить
+8
Красіво так... Якби ще й крємль так виглядав...
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03.08.2026 14:27 Ответить
+4
Росіянцям необхідно починати грабувати ще поки вцілілі склади, бо всеодно вони згорять😂
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03.08.2026 14:41 Ответить

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