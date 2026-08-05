Дроны атакуют российскую Уфу: под ударом, вероятно, НПЗ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В российской Уфе (Башкортостан) прогремела серия взрывов.
Об этом сообщили в сети, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Местные жители сообщали о пролете БПЛА в направлении НПЗ "Башнефть". Над предприятием поднимается столб дыма.
Что предшествовало?
- "Башнефть-УНПЗ" уже подвергся атаке 1 августа 2026 года.
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+8 YU ST
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+4 Денис Брегін #608889
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+1 Ігор Ігористий #558935
показать весь комментарий05.08.2026 10:21 Ответить Ссылка
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