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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атакуют российскую Уфу: под ударом, вероятно, НПЗ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российской Уфе (Башкортостан) прогремела серия взрывов.

Об этом сообщили в сети, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Местные жители сообщали о пролете БПЛА в направлении НПЗ "Башнефть". Над предприятием поднимается столб дыма.

Российская Уфа под атакой дронов: вероятно, поражен НПЗ
Российская Уфа под атакой дронов: вероятно, поражен НПЗ
Российская Уфа под атакой дронов: вероятно, поражен НПЗ

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Что предшествовало?

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Автор: 

россия (89096) Уфа (20) Удары по РФ (1135)
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Топ комментарии
+8
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05.08.2026 10:08 Ответить
+4
Тупе запитання тупого валєта
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05.08.2026 10:24 Ответить
+1
Мені подобається ваш захмарний оптимізм. Але ви не забувайте що оптимізм пропагувати це обовязок Верховного.
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05.08.2026 10:21 Ответить

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