После ударов по складам Wildberries в РФ начали падать доходы пунктов выдачи заказов, - российские СМИ

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) российского маркетплейса Wildberries заявляют о резком падении оборотов после серии ударов по логистической инфраструктуре компании. В отрасли предупреждают, что часть точек может стать убыточной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times.

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Выручка упала на 40%

По данным Ассоциации участников рынка электронной коммерции РФ, из-за сокращения количества заказов и задержек поставок владельцы пунктов выдачи могут начать задерживать выплату зарплат работникам и расчеты с арендодателями.

В Торгово-промышленной палате РФ заявили, что в отдельных регионах в июле доходы владельцев пунктов выдачи сократились на 15–20% в годовом исчислении, а в отдельные дни падение достигало 30–40%.

"Рентабельность большинства точек сейчас составляет около 5–10%, а в отдельных случаях они работают с минимальной прибылью или становятся убыточными", - заявил директор практики "Потребительский сектор и АПК" Strategy Partners Роман Самойлов.

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До конца года могут закрыться 15% пунктов

Участники рынка предлагают владельцам помещений на полгода снизить арендную плату на 50% или ввести арендные каникулы, чтобы поддержать предпринимателей.

В то же время в Торгово-промышленной палате РФ прогнозируют, что к концу года может прекратить работу около 15% пунктов выдачи заказов Wildberries.

Под ударами – более четверти складских мощностей

По данным российских СМИ, с 18 июля под удары попали около 20 логистических центров Wildberries, в частности в Электростали, Краснодаре, Невинномиске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

По состоянию на начало августа площадь поврежденных складов превысила 1,5 млн квадратных метров, что составляет около 27% всех складских мощностей маркетплейса.

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