Склад Wildberries горит после атаки дронов в Тульской области. ФОТО
В ночь на 5 августа 2026 года в городе Алексин Тульской области РФ после взрывов загорелся склад компании Wildberries.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует OSINT-анализ издания ASTRA.
Атака на Тульскую область
Как отмечается, объект атаковали беспилотники. В компании подтвердили пожар на своем логистическом комплексе, отметив, что сотрудников эвакуировали, а прием товаров перенаправили на другие склады.
Губернатор региона заявил о сбивании 107 БПЛА и подтвердил поражение сортировочного центра Wildberries, а также повреждение жилых домов и двух предприятий в Новомосковске и Узловском районе.
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