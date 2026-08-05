Склад Wildberries горит после атаки дронов в Тульской области. ФОТО

В ночь на 5 августа 2026 года в городе Алексин Тульской области РФ после взрывов загорелся склад компании Wildberries.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует OSINT-анализ издания ASTRA.

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Атака на Тульскую область

Как отмечается, объект атаковали беспилотники. В компании подтвердили пожар на своем логистическом комплексе, отметив, что сотрудников эвакуировали, а прием товаров перенаправили на другие склады.







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Губернатор региона заявил о сбивании 107 БПЛА и подтвердил поражение сортировочного центра Wildberries, а также повреждение жилых домов и двух предприятий в Новомосковске и Узловском районе.