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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Склад Wildberries горит после атаки дронов в Тульской области. ФОТО

В ночь на 5 августа 2026 года в городе Алексин Тульской области РФ после взрывов загорелся склад компании Wildberries.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует OSINT-анализ издания ASTRA.

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Атака на Тульскую область

Как отмечается, объект атаковали беспилотники. В компании подтвердили пожар на своем логистическом комплексе, отметив, что сотрудников эвакуировали, а прием товаров перенаправили на другие склады.

Wildberries Тульская область
Wildberries Тульская область
Wildberries Тульская область

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 18 суток украинские беспилотники атаковали 15 логистических центров Wildberries, - Мадяр

Губернатор региона заявил о сбивании 107 БПЛА и подтвердил поражение сортировочного центра Wildberries, а также повреждение жилых домов и двух предприятий в Новомосковске и Узловском районе.

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беспилотник (5555) Тульская область (11) Удары по РФ (1135)
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Топ комментарии
+9
На один склад Вайлдберіс із завчасно евакуйованим персоналом під веселі жартики Мадяра сто наших складів з людьми.
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05.08.2026 07:32 Ответить
+5
А чому не 100500?
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05.08.2026 07:37 Ответить
+5
а без таких відосиків балістика на Київ не летіла би?
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05.08.2026 07:43 Ответить

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