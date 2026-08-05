Склад Wildberries горить після атаки дронів у Тульській області. ФОТО

У ніч на 5 серпня 2026 року у місті Алексін Тульської області РФ після вибухів спалахнув склад компанії Wildberries.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить OSINT-аналіз видання ASTRA.

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Атака на Тульську область

Як зазначається, об'єкт атакували безпілотники. У компанії підтвердили пожежу на своєму логістичному комплексі, зазначивши, що працівників евакуювали, а прийом товарів перенаправили на інші склади.







Читайте на "Цензор.НЕТ": За 18 діб українські безпілотники атакували 15 логістичних центрів Wildberries, - Мадяр

Губернатор регіону заявив про збиття 107 БПЛА та підтвердив ураження сортувального центру Wildberries, а також пошкодження житлових будинків і двох підприємств у Новомосковську та Узловському районі.