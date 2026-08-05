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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ Удари по Wildberries
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Склад Wildberries горить після атаки дронів у Тульській області. ФОТО

У ніч на 5 серпня 2026 року у місті Алексін Тульської області РФ після вибухів спалахнув склад компанії Wildberries.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить OSINT-аналіз видання ASTRA.

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Атака на Тульську область

Як зазначається, об'єкт атакували безпілотники. У компанії підтвердили пожежу на своєму логістичному комплексі, зазначивши, що працівників евакуювали, а прийом товарів перенаправили на інші склади.

Wildberries Тульська область
Wildberries Тульська область
Wildberries Тульська область

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 18 діб українські безпілотники атакували 15 логістичних центрів Wildberries, - Мадяр

Губернатор регіону заявив про збиття 107 БПЛА та підтвердив ураження сортувального центру Wildberries, а також пошкодження житлових будинків і двох підприємств у Новомосковську та Узловському районі.

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безпілотник БпЛА (5744) Тульська область (9) Удари по РФ (1179)
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Топ коментарі
+9
На один склад Вайлдберіс із завчасно евакуйованим персоналом під веселі жартики Мадяра сто наших складів з людьми.
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05.08.2026 07:32 Відповісти
+6
А чому не 100500?
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05.08.2026 07:37 Відповісти
+6
а без таких відосиків балістика на Київ не летіла би?
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05.08.2026 07:43 Відповісти

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