Склад Wildberries горить після атаки дронів у Тульській області. ФОТО
У ніч на 5 серпня 2026 року у місті Алексін Тульської області РФ після вибухів спалахнув склад компанії Wildberries.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить OSINT-аналіз видання ASTRA.
Атака на Тульську область
Як зазначається, об'єкт атакували безпілотники. У компанії підтвердили пожежу на своєму логістичному комплексі, зазначивши, що працівників евакуювали, а прийом товарів перенаправили на інші склади.
Губернатор регіону заявив про збиття 107 БПЛА та підтвердив ураження сортувального центру Wildberries, а також пошкодження житлових будинків і двох підприємств у Новомосковську та Узловському районі.
Топ коментарі
+9 Андрій Лавриненко
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+6 Gary Grant
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+6 Bel Amor #601081
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