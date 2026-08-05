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Новини Удари по логістиці РФ Удари по Wildberries
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Після ударів по складах Wildberries у РФ почали падати доходи пунктів видачі замовлень, - росЗМІ

У Росії після ударів по складах Wildberries скорочуються доходи пунктів видачі

Власники пунктів видачі замовлень (ПВЗ) російського маркетплейса Wildberries заявляють про різке падіння оборотів після серії ударів по логістичній інфраструктурі компанії. У галузі попереджають, що частина точок може стати збитковою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times.

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Виручка впала до 40%

За даними Асоціації учасників ринку електронної комерції РФ, через скорочення кількості замовлень і затримки поставок власники пунктів видачі можуть почати затримувати виплату зарплат працівникам та розрахунки з орендодавцями.

У Торгово-промисловій палаті РФ заявили, що в окремих регіонах у липні доходи власників ПВЗ зменшилися на 15–20% у річному вимірі, а в окремі дні падіння сягало 30–40%.

"Рентабельність більшості точок зараз становить близько 5–10%, а в окремих випадках вони працюють із мінімальним прибутком або стають збитковими", – заявив директор практики "Споживчий сектор і АПК" Strategy Partners Роман Самойлов.

Читайте: Склад Wildberries горить після атаки дронів у Тульській області. ФОТО

До кінця року можуть закритися 15% пунктів

Учасники ринку пропонують власникам приміщень на пів року знизити орендну плату на 50% або запровадити орендні канікули, щоб підтримати підприємців.

Водночас у Торгово-промисловій палаті РФ прогнозують, що до кінця року може припинити роботу близько 15% пунктів видачі замовлень Wildberries.

Під ударами – понад чверть складських потужностей

За даними російських ЗМІ, з 18 липня під удари потрапили близько 20 логістичних центрів Wildberries, зокрема в Електросталі, Краснодарі, Невинномиську, Воронежі, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі.

Станом на початок серпня площа пошкоджених складів перевищила 1,5 млн квадратних метрів, що становить близько 27% усіх складських потужностей маркетплейса.

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Автор: 

логістика (200) Удари по РФ (1183)
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Топ коментарі
+5
те, що по києву б'ють касетними ракетами, то фігня!
головне, що продаж труселів та шуб впав!
терміново, несіть ще пачку висосиків, де орчихи артистично скиглять.....
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05.08.2026 11:08 Відповісти
+4
Ну тепер в Україні "зростуть доходи"...

Класичний приклад пропаганди. Коли не має якихось своїх досягнень, здобутків, то починають розповідати як "все погано" у ворога...
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05.08.2026 11:15 Відповісти
+2
Ну все, почалися потужні перемоги.
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05.08.2026 11:14 Відповісти

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