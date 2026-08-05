Після ударів по складах Wildberries у РФ почали падати доходи пунктів видачі замовлень, - росЗМІ
Власники пунктів видачі замовлень (ПВЗ) російського маркетплейса Wildberries заявляють про різке падіння оборотів після серії ударів по логістичній інфраструктурі компанії. У галузі попереджають, що частина точок може стати збитковою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times.
Виручка впала до 40%
За даними Асоціації учасників ринку електронної комерції РФ, через скорочення кількості замовлень і затримки поставок власники пунктів видачі можуть почати затримувати виплату зарплат працівникам та розрахунки з орендодавцями.
У Торгово-промисловій палаті РФ заявили, що в окремих регіонах у липні доходи власників ПВЗ зменшилися на 15–20% у річному вимірі, а в окремі дні падіння сягало 30–40%.
"Рентабельність більшості точок зараз становить близько 5–10%, а в окремих випадках вони працюють із мінімальним прибутком або стають збитковими", – заявив директор практики "Споживчий сектор і АПК" Strategy Partners Роман Самойлов.
До кінця року можуть закритися 15% пунктів
Учасники ринку пропонують власникам приміщень на пів року знизити орендну плату на 50% або запровадити орендні канікули, щоб підтримати підприємців.
Водночас у Торгово-промисловій палаті РФ прогнозують, що до кінця року може припинити роботу близько 15% пунктів видачі замовлень Wildberries.
Під ударами – понад чверть складських потужностей
За даними російських ЗМІ, з 18 липня під удари потрапили близько 20 логістичних центрів Wildberries, зокрема в Електросталі, Краснодарі, Невинномиську, Воронежі, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі.
Станом на початок серпня площа пошкоджених складів перевищила 1,5 млн квадратних метрів, що становить близько 27% усіх складських потужностей маркетплейса.
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