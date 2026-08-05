РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16927 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
278 6

ЕС предоставит Украине 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ, - Корецкий

Замороженные активы РФ

ЕС выделит Украине 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Куда будут направлены средства?

По его словам, средства будут использованы на усиление обороны и укрепление устойчивости нашего государства.

"Ответом на российский террор должно стать укрепление Украины. За каждое новое преступление Россия должна платить. Благодарим всех наших европейских партнеров за принципиальную позицию. Это придает сил", - резюмирует глава правительства.

Читайте также: Кабмин поможет бизнесу обеспечить бесперебойную работу после российских атак, - Корецкий

Автор: 

финансирование (1905) Евросоюз (18817) замороженные активы (552) Корецкий Сергей (62)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 