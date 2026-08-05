ЕС предоставит Украине 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ, - Корецкий
ЕС выделит Украине 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов.
Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Куда будут направлены средства?
По его словам, средства будут использованы на усиление обороны и укрепление устойчивости нашего государства.
"Ответом на российский террор должно стать укрепление Украины. За каждое новое преступление Россия должна платить. Благодарим всех наших европейских партнеров за принципиальную позицию. Это придает сил", - резюмирует глава правительства.
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