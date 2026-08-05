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Кабмин поможет бизнесу обеспечить бесперебойную работу после российских атак, - Корецкий

Киев после обстрела

В результате массированной ночной атаки России на Киев и Киевскую область погибли 17 человек, еще 44 получили ранения. После ударов по гражданской инфраструктуре правительство поручило в срочном порядке разработать меры по обеспечению бесперебойной работы логистических и торговых предприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы правительства Сергея Корецкого.

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"Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву и Киевской области. Враг выпустил 28 ракет, а также 115 дронов. На данный момент известно о 17 погибших, еще 44 человека получили ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщил глава правительства.

Повреждены жилые дома, магазины, складская и другая гражданская инфраструктура. На местах работают 410 спасателей ГСЧС и более 100 единиц специальной техники.

Корецкий поблагодарил спасателей, медиков, полицейских, коммунальные службы и всех, кто помогает пострадавшим, оказывает необходимую медицинскую помощь и участвует в ликвидации последствий.

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Решения для ведения бизнеса

Как отметил чиновник, Россия усиливает и распространяет свой террор на бизнес, обслуживающий миллионы людей. Под ударом оказались украинские предприятия, производства, торговые и логистические комплексы. Никакой военной цели в этих атаках нет - это терроризм!

"Правительство в срочном порядке организует встречи с представителями бизнеса и разработает необходимые решения для обеспечения бесперебойной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор. Минэкономики получило соответствующие поручения", - подчеркнул Корецкий.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
  • По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

Автор: 

Корецкий Сергей (62)
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Топ комментарии
+7
Який нах. вже бізнес в Україні. Закривайте всі контори і всі на військові заводи робити балістику. Хоча б саму примітивну типу Фау-2 з каналізаційної труби і рідкого гівна щоб летіло в сторону моцкви і десь там падало. Даже пустельні бабуїни з ХАМАСУ виробляють примітивні ракети якими кошмарять Ізраїль вже пів століття
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05.08.2026 10:44 Ответить
+3
Ну Герегу точно на призволяще не кинуть.

А от щодо НП та Розетки не певен. Хибащо побажають успіхів.
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05.08.2026 10:20 Ответить
+3
чим допоможете суки ЗЕлені? візьмете в руки лопати завали розгрібать? Виздихали б вже разом з кацапами
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05.08.2026 10:43 Ответить

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