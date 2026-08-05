Кабмин поможет бизнесу обеспечить бесперебойную работу после российских атак, - Корецкий

В результате массированной ночной атаки России на Киев и Киевскую область погибли 17 человек, еще 44 получили ранения. После ударов по гражданской инфраструктуре правительство поручило в срочном порядке разработать меры по обеспечению бесперебойной работы логистических и торговых предприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы правительства Сергея Корецкого.

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"Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву и Киевской области. Враг выпустил 28 ракет, а также 115 дронов. На данный момент известно о 17 погибших, еще 44 человека получили ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщил глава правительства.

Повреждены жилые дома, магазины, складская и другая гражданская инфраструктура. На местах работают 410 спасателей ГСЧС и более 100 единиц специальной техники.

Корецкий поблагодарил спасателей, медиков, полицейских, коммунальные службы и всех, кто помогает пострадавшим, оказывает необходимую медицинскую помощь и участвует в ликвидации последствий.

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Решения для ведения бизнеса

Как отметил чиновник, Россия усиливает и распространяет свой террор на бизнес, обслуживающий миллионы людей. Под ударом оказались украинские предприятия, производства, торговые и логистические комплексы. Никакой военной цели в этих атаках нет - это терроризм!

"Правительство в срочном порядке организует встречи с представителями бизнеса и разработает необходимые решения для обеспечения бесперебойной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор. Минэкономики получило соответствующие поручения", - подчеркнул Корецкий.

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