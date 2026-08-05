Кабмин поможет бизнесу обеспечить бесперебойную работу после российских атак, - Корецкий
В результате массированной ночной атаки России на Киев и Киевскую область погибли 17 человек, еще 44 получили ранения. После ударов по гражданской инфраструктуре правительство поручило в срочном порядке разработать меры по обеспечению бесперебойной работы логистических и торговых предприятий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы правительства Сергея Корецкого.
"Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву и Киевской области. Враг выпустил 28 ракет, а также 115 дронов. На данный момент известно о 17 погибших, еще 44 человека получили ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщил глава правительства.
Повреждены жилые дома, магазины, складская и другая гражданская инфраструктура. На местах работают 410 спасателей ГСЧС и более 100 единиц специальной техники.
Корецкий поблагодарил спасателей, медиков, полицейских, коммунальные службы и всех, кто помогает пострадавшим, оказывает необходимую медицинскую помощь и участвует в ликвидации последствий.
Решения для ведения бизнеса
Как отметил чиновник, Россия усиливает и распространяет свой террор на бизнес, обслуживающий миллионы людей. Под ударом оказались украинские предприятия, производства, торговые и логистические комплексы. Никакой военной цели в этих атаках нет - это терроризм!
"Правительство в срочном порядке организует встречи с представителями бизнеса и разработает необходимые решения для обеспечения бесперебойной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор. Минэкономики получило соответствующие поручения", - подчеркнул Корецкий.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
- На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
- Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
- По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
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А от щодо НП та Розетки не певен. Хибащо побажають успіхів.