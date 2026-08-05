Кабмін допоможе бізнесу забезпечити безперервну роботу після російських атак, - Корецький

Унаслідок масованої нічної атаки Росії на Київ та Київську область загинули 17 людей, ще 44 дістали поранення. Після ударів по цивільній інфраструктурі уряд доручив терміново опрацювати заходи для забезпечення безперервної роботи логістичних і торговельних підприємств.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови уряду Сергія Корецького.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Вночі Росія завдала чергового масованого удару по Києву та Київській області. Ворог випустив 28 ракет, а також 115 дронів. Станом на зараз відомо про 17 загиблих, ще 44 людини отримали поранення. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомив очільник Уряду.

Пошкоджено житлові будинки, магазини, складську та іншу цивільну інфраструктуру. На місцях працюють 410 рятувальників ДСНС і понад 100 одиниць спеціальної техніки.

Корецький подякував рятувальникам, медикам, поліцейським, комунальним службам і всім, хто допомагає постраждалим, надає необхідну медичну допомогу та залучений до ліквідації наслідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд запровадив підтримку аграріїв через атаки РФ у Чорному морі

Рішення для роботи бізнесу

Як зазначив урядовець, Росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. Жодної військової мети в цих атаках немає — це тероризм!

"Уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки отримало відповідні доручення", - наголосив Корецький.

Також читайте: Ворог ударив касетним боєприпасом по сортувальному центру "Нової пошти" в Києві: троє загиблих, 8 поранених, - заява компанії

Що передувало?