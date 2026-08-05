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Кабмін допоможе бізнесу забезпечити безперервну роботу після російських атак, - Корецький

Київ після обстрілу

Унаслідок масованої нічної атаки Росії на Київ та Київську область загинули 17 людей, ще 44 дістали поранення. Після ударів по цивільній інфраструктурі уряд доручив терміново опрацювати заходи для забезпечення безперервної роботи логістичних і торговельних підприємств.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови уряду Сергія Корецького.

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"Вночі Росія завдала чергового масованого удару по Києву та Київській області. Ворог випустив 28 ракет, а також 115 дронів. Станом на зараз відомо про 17 загиблих, ще 44 людини отримали поранення. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомив очільник Уряду.

Пошкоджено житлові будинки, магазини, складську та іншу цивільну інфраструктуру. На місцях працюють 410 рятувальників ДСНС і понад 100 одиниць спеціальної техніки.

Корецький подякував рятувальникам, медикам, поліцейським, комунальним службам і всім, хто допомагає постраждалим, надає необхідну медичну допомогу та залучений до ліквідації наслідків.

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Рішення для роботи бізнесу

Як зазначив урядовець, Росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. Жодної військової мети в цих атаках немає — це тероризм!

"Уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки отримало відповідні доручення", - наголосив Корецький.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
  • За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

Автор: 

Корецький Сергій (76)
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Топ коментарі
+4
Який нах. вже бізнес в Україні. Закривайте всі контори і всі на військові заводи робити балістику. Хоча б саму примітивну типу Фау-2 з каналізаційної труби і рідкого гівна щоб летіло в сторону моцкви і десь там падало. Даже пустельні бабуїни з ХАМАСУ виробляють примітивні ракети якими кошмарять Ізраїль вже пів століття
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05.08.2026 10:44 Відповісти
+2
Ну Герегу точно на призволяще не кинуть.

А от щодо НП та Розетки не певен. Хибащо побажають успіхів.
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05.08.2026 10:20 Відповісти
+2
чим допоможете суки ЗЕлені? візьмете в руки лопати завали розгрібать? Виздихали б вже разом з кацапами
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05.08.2026 10:43 Відповісти

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