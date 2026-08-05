ЄС надасть Україні 1,4 млрд євро з прибутків від заморожених активів РФ, - Корецький
ЄС спрямує Україні 1,4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
Куди спрямують кошти?
За його словами, кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави.
"Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити. Дякуємо всім нашим європейським партнерам за принципову позицію. Це надає сили", - резюмує очільник уряду.
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