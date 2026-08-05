Военные заказали технику на $1 млрд за "еБаллы": Brave1 Market подвел итоги года

Подразделения Сил обороны Украины заказали военную технику и оборудование на сумму 1 миллиард долларов за еБаллы в течение первого года работы государственного маркетплейса оборонных технологий Brave1 Market.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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За это время более чем 400 подразделениям доставили около 500 000 беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы и разведки.

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Роль Brave1 Market в обеспечении потребностей военных

1 августа 2025 года стартовала обновленная программа "еБали", интегрированная с Brave1 Market. Благодаря этому удалось внедрить рыночные механизмы в ранее закрытую государственную систему обеспечения Сил обороны.

Это позволило боевым командирам впервые самостоятельно выбирать те средства, которые нужны их подразделениям.

Как подразделения получают "еБаллы" и на что могут их потратить

Военные получают еБаллы за подтвержденные боевые миссии, в частности разведку, логистику, эвакуацию раненых, ликвидацию противника и т. д. А затем - обменивают эти баллы на необходимые им технологии, в частности, дроны, НРК и РЭБ/РЭР.

Сейчас за еБаллы защитники могут заказать более 1 100 товаров на Brave1 Market.

При этом срок поставки имеющихся средств удалось сократить в среднем до семи дней.

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Напомним, в июне украинские военные заказали БПЛА, НРК и средства РЭБ/РЭР на сумму более 5 млрд грн на Brave1 Market. Это самая большая сумма заказов за один месяц за весь период существования программы "еБали".