Военные заказали технику на $1 млрд за "еБаллы": Brave1 Market подвел итоги года
Подразделения Сил обороны Украины заказали военную технику и оборудование на сумму 1 миллиард долларов за еБаллы в течение первого года работы государственного маркетплейса оборонных технологий Brave1 Market.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
За это время более чем 400 подразделениям доставили около 500 000 беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы и разведки.
Роль Brave1 Market в обеспечении потребностей военных
1 августа 2025 года стартовала обновленная программа "еБали", интегрированная с Brave1 Market. Благодаря этому удалось внедрить рыночные механизмы в ранее закрытую государственную систему обеспечения Сил обороны.
Это позволило боевым командирам впервые самостоятельно выбирать те средства, которые нужны их подразделениям.
Как подразделения получают "еБаллы" и на что могут их потратить
Военные получают еБаллы за подтвержденные боевые миссии, в частности разведку, логистику, эвакуацию раненых, ликвидацию противника и т. д. А затем - обменивают эти баллы на необходимые им технологии, в частности, дроны, НРК и РЭБ/РЭР.
Сейчас за еБаллы защитники могут заказать более 1 100 товаров на Brave1 Market.
При этом срок поставки имеющихся средств удалось сократить в среднем до семи дней.
Напомним, в июне украинские военные заказали БПЛА, НРК и средства РЭБ/РЭР на сумму более 5 млрд грн на Brave1 Market. Это самая большая сумма заказов за один месяц за весь период существования программы "еБали".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль