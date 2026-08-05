Військові замовили техніки на $1 млрд за єБали: Brave1 Market підбив підсумки року

Підрозділи Сил оборони України замовили військової техніки та обладнання на $1 мільярд за єБали упродовж першого року роботи державного маркетплейсу оборонних технологій Brave1 Market.

Про це повідомило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

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За цей час понад 400 підрозділам доставили близько 500 000 безпілотних літальних апаратів, наземних роботизованих комплексів і засобів радіоелектронної боротьби та розвідки.

Також читайте: Рекорд програми єБали: у червні через Brave1 Market закупили оборонних технологій на понад 5 млрд грн

Роль Brave1 Market у забезпеченні потреб військових

1 серпня 2025 року стартувала оновлена програма єБали, інтегрована з Brave1 Market. Завдяки цьому вдалося імплементувати ринкові механізми в раніше закриту державну систему забезпечення Сил оборони.

Це дозволило бойовим командирам вперше самостійно обирати ті засоби, які потрібні їхнім підрозділам.

Як підрозділи отримують єБали та на що можуть їх витратити

Військові отримують єБали за верифіковані бойові місії, зокрема розвідку, логістику, евакуацію поранених, ліквідацію ворога тощо. А далі — обмінюють ці бали на необхідні їм технології, зокрема, дрони, НРК і РЕБ/РЕР.

Нині за єБали захисники можуть замовити понад 1 100 виробів на Brave1 Market.

При цьому термін постачання наявних засобів вдалося скорорити в середньому до семи днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Brave1 Market відкрився Кабінет закупівельника: підрозділи можуть робити замовлення за власні кошти, - Міноборони

Нагадаємо, у червні українські військові замовили БпЛА, НРК і засоби РЕБ/РЕР на понад 5 млрд грн на Brave1 Market. Це найбільша сума замовлень за один місяць протягом усього періоду існування програми єБали.