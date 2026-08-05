Мэрия Вильнюса перестанет принимать письменные обращения на русском языке, - LRT

Вильнюсский городской совет больше не будет принимать письменные заявления, жалобы и другие обращения на русском языке. Новые правила введены в рамках политики по укреплению статуса государственного языка и интеграции иностранцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.

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Русский язык убрали из официальных сервисов

Отныне информация на русском и других языках государств, не входящих в Европейский Союз, будет предоставляться только устно и только при условии, что соответствующий сотрудник владеет этим языком.

Кроме того, русский язык удалили с официального сайта Вильнюсского городского совета и из системы управления электронной очередью.

"Весной Вильнюс принял решение усилить использование государственного языка и последовательно реализует поставленные цели", - заявил мэр города Валдас Бенкунскас.

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В то же время расширяют курсы литовского языка

По словам мэра, за несколько месяцев город уже охватил языковыми курсами более тысячи иностранцев, а количество дошкольных групп с обучением на русском языке сократилось на 40%.

В этом году власти Вильнюса дополнительно выделили 300 тыс. евро на бесплатные курсы литовского языка и дистанционное обучение. Осенью в разных районах столицы откроются языковые клубы, а до конца года планируется запустить онлайн-платформу для самостоятельного изучения литовского языка иностранцами.

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