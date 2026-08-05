Мерія Вільнюсу припинить приймати письмові звернення російською мовою, - LRT
Вільнюська міська рада більше не прийматиме письмові заяви, скарги та інші звернення російською мовою. Нові правила запровадили в межах політики зі зміцнення статусу державної мови та інтеграції іноземців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує LRT.
Російську прибрали з офіційних сервісів
Відтепер інформацію російською та іншими мовами держав, які не входять до Європейського Союзу, надаватимуть лише усно і лише за умови, що відповідний працівник володіє цією мовою.
Крім того, російську мову прибрали з офіційного сайту Вільнюської міської ради та із системи керування електронною чергою.
"Навесні Вільнюс ухвалив рішення посилити використання державної мови й послідовно реалізує поставлені цілі", – заявив мер міста Валдас Бенкунскас.
Водночас розширюють курси литовської
За словами мера, за кілька місяців місто вже охопило мовними курсами понад тисячу іноземців, а кількість дошкільних груп із навчанням російською мовою скоротилася на 40%.
Цього року влада Вільнюса додатково виділила 300 тис. євро на безкоштовні курси литовської мови та дистанційне навчання. Восени в різних районах столиці відкриють мовні клуби, а до кінця року планують запустити онлайн-платформу для самостійного вивчення литовської мови іноземцями.
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