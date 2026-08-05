Премьер дал указание министрам более активно взаимодействовать с ВР, - Мережко

Фото: Сергій Корецький/Telegram

Народный депутат фракции "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко пока лично не встречался с новым премьер-министром Сергеем Корецким.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

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Усиление субъектности парламента и диалог с правительством

"У меня лично с премьером пока не было встречи. Но он дал указание министрам проявлять большую активность в общении с профильными комитетами и, в частности, лично присутствовать на заседаниях комитетов, когда рассматриваются соответствующие законопроекты. Это очень важная инициатива со стороны премьера, которая укрепляет сотрудничество между правительством и парламентом, а также способствует укреплению роли парламента в целом и комитетов в частности", - отметил депутат.

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Заседание в закрытом режиме с руководством МИД

Мережко отметил, что Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества имеет свою специфику.

"Она заключается в том, что мы взаимодействуем в основном с нашим профильным министром - то есть министром иностранных дел. Например, в ближайшее время мы планируем провести закрытое заседание с участием исполняющего обязанности министра иностранных дел по ряду чувствительных вопросов внешней политики и определенных финансовых вопросов МИД. В целом у нас всегда были конструктивные рабочие отношения с министрами иностранных дел. Надеюсь, что так будет и дальше", - отметил он.

По его словам, несмотря на то, что парламент не работает в пленарном режиме, комитет продолжает свою работу.

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"Я сейчас в Киеве. Готовим важное заседание на 11 августа. Затем будет еще одно", - добавил народный депутат.