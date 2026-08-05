Прем’єр дав вказівку міністрам більш активно спілкуватися з ВР, - Мережко
Народний депутат фракції "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко поки особисто не зустрічався із новим премʼєр-міністром Сергієм Корецьким.
Про це він сказав в коментарі Цензор.НЕТ.
Посилення суб’єктності парламенту та діалог з урядом
"У мене особисто з премʼєром поки що не було зустрічі. Але він дав вказівку міністрам проявляти більшу активність у спілкуванні з профільними комітетами і, зокрема, бути особисто присутніми на засіданнях комітетів, коли розглядаються відповідні законопроєкти. Це дуже важлива ініціатива з боку премʼєра, яка посилює співпрацю між урядом та парламентом, а також сприяє субʼєктності парламенту взагалі і комітетів зокрема", - зазначив депутат.
Засідання у закритому режимі з керівництвом МЗС
Мережко зауважив, що Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва має свою специфіку.
"Вона полягає в тому, що ми комунікуємо в основному з нашим профільним міністром - тобто міністром закордонних справ. Наприклад, найближчим часом ми плануємо провести засідання за участі виконуючого обовʼязки міністра закордонних справ у закритому режимі з низки чутливих питань зовнішньої політики та певних фінансових питань МЗС. Загалом, у нас завжди були конструктивні робочі відносини з міністрами закордонних справ. Сподіваюся, що так буде і далі", - зазначив він.
За його словами, не дивлячись на те, що парламент не працює у пленарному режимі, Комітет продовжує свою роботу.
"Я зараз у Києві. Готуємо важливе засідання на 11 серпня. Потім буде ще одне", - додав нардеп.
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З врахуванням того, що і там, і там 90% 3.14дарасів працюють)))
Чи нах цей клопіт для слуг ...уйла?