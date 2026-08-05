Путин обновил руководство войсками РФ, воюющими против Украины

Российский диктатор Владимир Путин объявил о кадровых перестановках в руководстве армейских группировок, участвующих в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на Радио Свобода, об этом он объявил на совещании в Минобороны РФ, кадры которого были показаны 5 августа.

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Путин заявил, что все службы тыла Минобороны России будут "сосредоточены в одних руках".

На должность их начальника назначен Валерий Солодчук, который до этого руководил группировкой "Центр", воюющей в Украине.

Эту группировку возглавит Андрей Иванаев, который до сих пор руководил группировкой "Восток", а "Восток", в свою очередь, возглавит генерал Петр Булгарев, бывший начальник штаба этой группировки.

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Российские войска беспилотных систем

Начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит российские войска беспилотных систем.

По словам Путина, этот род войск только формируется, и "стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя наилучшим образом в этой работе".

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При этом ещё в ноябре 2025 года заявлялось о создании войск беспилотных систем РФ как отдельного рода войск, и утверждалось, что их начальником был назначен Юрий Ваганов, в прошлом продавец сантехники и стройматериалов, который после начала войны РФ в Украине начал поставлять российским военным беспилотники.