Путин обновил руководство войсками РФ, воюющими против Украины
Российский диктатор Владимир Путин объявил о кадровых перестановках в руководстве армейских группировок, участвующих в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на Радио Свобода, об этом он объявил на совещании в Минобороны РФ, кадры которого были показаны 5 августа.
Путин заявил, что все службы тыла Минобороны России будут "сосредоточены в одних руках".
На должность их начальника назначен Валерий Солодчук, который до этого руководил группировкой "Центр", воюющей в Украине.
Эту группировку возглавит Андрей Иванаев, который до сих пор руководил группировкой "Восток", а "Восток", в свою очередь, возглавит генерал Петр Булгарев, бывший начальник штаба этой группировки.
Российские войска беспилотных систем
Начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит российские войска беспилотных систем.
По словам Путина, этот род войск только формируется, и "стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя наилучшим образом в этой работе".
При этом ещё в ноябре 2025 года заявлялось о создании войск беспилотных систем РФ как отдельного рода войск, и утверждалось, что их начальником был назначен Юрий Ваганов, в прошлом продавец сантехники и стройматериалов, который после начала войны РФ в Украине начал поставлять российским военным беспилотники.
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