Путін оновив керівництво військ РФ, що воюють проти України
Російський диктатор Володимир Путін оголосив про кадрові перестановки в керівництві армійських угруповань, які беруть участь у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це він оголосив на нараді в Міноборони РФ, кадри якої показали 5 серпня.
Путін заявив, що всі служби тилу Міноборони Росії будуть "зосереджені в одних руках".
На посаду їхнього начальника призначили Валерія Солодчука, який до цього керував угрупованням "Центр", що воює в Україні.
Це угруповання очолить Андрій Іванаєв, який досі керував угрупованням "Схід", а "Схід", у свою чергу, очолить генерал Петро Булгарьов, колишній начальник штабу цього угруповання.
Російські війська безпілотних систем
Начальник штабу угруповання "Центр" Денис Лямін очолить російські війська безпілотних систем.
За словами Путіна, цей рід військ тільки формується, і "стояло завдання знайти людину, яка зарекомендувала себе найкращим чином у цій роботі".
При цьому ще в листопаді 2025 року заявлялося про створення військ безпілотних систем РФ як окремого роду військ, і стверджувалося, що їх начальником був призначений Юрій Ваганов, у минулому продавець сантехніки і будматеріалів, який після початку війни РФ в Україні почав постачати російським військовим безпілотники.
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