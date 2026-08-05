Путін оновив керівництво військ РФ, що воюють проти України

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про кадрові перестановки в керівництві армійських угруповань, які беруть участь у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це він оголосив на нараді в Міноборони РФ, кадри якої показали 5 серпня.

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Путін заявив, що всі служби тилу Міноборони Росії будуть "зосереджені в одних руках".

На посаду їхнього начальника призначили Валерія Солодчука, який до цього керував угрупованням "Центр", що воює в Україні.

Це угруповання очолить Андрій Іванаєв, який досі керував угрупованням "Схід", а "Схід", у свою чергу, очолить генерал Петро Булгарьов, колишній начальник штабу цього угруповання.

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Російські війська безпілотних систем

Начальник штабу угруповання "Центр" Денис Лямін очолить російські війська безпілотних систем.

За словами Путіна, цей рід військ тільки формується, і "стояло завдання знайти людину, яка зарекомендувала себе найкращим чином у цій роботі".

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При цьому ще в листопаді 2025 року заявлялося про створення військ безпілотних систем РФ як окремого роду військ, і стверджувалося, що їх начальником був призначений Юрій Ваганов, у минулому продавець сантехніки і будматеріалів, який після початку війни РФ в Україні почав постачати російським військовим безпілотники.