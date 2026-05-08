РФ різко нарощує виробництво FPV-дронів і масштабує власні безпілотні війська, копіюючи українські рішення, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухав доповідь воєнної розвідки щодо розвитку військ безпілотних систем держави-агресора.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
РФ планує виробити 7,3 млн FPV-дронів
Як зазначається, на 2026 рік Росія планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами.
"Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні", - уточнив Сирський.
Ворог розгортає додаткові сили
Водночас, за даними розвідки:
- ворог терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам;
- посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю.
"Фактично росіяни масштабують свої війська БпС, копіюючи українські рішення - технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях", - наголошує головком.
Попри всі виклики, Сили оборони продовжують утримувати ініціативу та задавати темп. Наша перевага у FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, вже п’ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії.
Лише протягом квітня нашими безпілотними комплексами:
• виконано майже 357 тисяч бойових завдань;
• уражено понад 160,7 тисячі верифікованих цілей - це на 2% більше, ніж у березні;
• подавлено понад 7,7 тисячі позицій ворожих пілотів БпАК;
• засобами Middle Strike на дистанції 20–250 км уражено 424 об’єкти противника.
Роль НРК
Сучасна війна стрімко підвищує роль наземних роботизованих комплексів. Сьогодні роботи не лише воюють, а й евакуюють поранених, встановлюють мінні загородження та забезпечують уже понад 60% логістичних перевезень в інтересах військ. Саме тому критично важливо забезпечити своєчасне та ритмічне постачання таких платформ відповідно до потреб підрозділів.
Які решіння ухвалено?
За словами Сирського, під час щомісячної наради з питань розвитку БпС окремо обговорили проблемні питання, шляхи їх вирішення та обмінялися досвідом ефективної бойової роботи. Зокрема - щодо застосування дронів-перехоплювачів для прикриття наших піхотних груп.
Війна постійно змінюється. Противник адаптується, шукає нові способи протидії нашим сильним сторонам. Тому ми маємо діяти швидше, гнучкіше та технологічніше. Серед ключових завдань - підвищення ефективності радіоелектронної боротьби, нарощення використання наземних роботизованих РЕБ-платформ та ревізія ефективності індивідуальних засобів РЕБ. Визначив також інші першочергові задачі", - додав Сирський.
Він також підписав накази про заохочення найкращих військовослужбовців напрямку безпілотних систем.
Вся дурна система як квартал
Самі балакуни
нууу......
що б того зняти, того призначити?
що б наказати не відкривати рота, за браковані міни?
за, неприданий одяг та снарягу?
за відсутність харчів та води на нулі?
що б не дай бог, не випливло, що у тебе в армії бійців катують перед строєм як у кацапському полоні?
то, ти вирішив полякати нас кацапськими дронами?
министр Федоров и прочие высокопоставленные носители военных секретов, так часто и подробно рассказывают про свои планы , что врагу просто невозможно удержаться от того , что бы не скопировать удачные идеи и действия....
Не встигнуть щось зробити або придумати і тут же розголос.
Ви у кацапів щось подібне бачили? Чи цей словесний понос під час війни ознака демократії?
Хотілось би звернутися до керівництва країни і спецслужб... половина інформації виливається в медіапростір блогерами, які навіть не приховують, а іноді навіть вихваляються інсайдерськими джерелами.
Інсайдером військової інформації є, в основному військові (штабні та біля цього).
Інсайдер в мирному житті - мінімум популіст, максимум - це про гроші.
Інсайдер в умовах війни це зрадник!
І ось блогери (в основному позитивні) влаштовують такий собі "чейндж" - ми вам збір на черговий пікап, а ви нам щось "свіженьке". Отримав інформацію, булькнув в ефір а далі хоч трава не рости.
Так ось панове керівники країни, з витоками інформації потрібно боротися, бо відсутність контролю за цим, скорочує і так не великі проміжки часу, поки ворог дізнається про щось нове, і воно просто перестає бути актуальним.
Всі ці блогери і цілі канали працюють тільки на одне - на себе! Їм не важливо нічого окрім розширення аудиторії і монетизації. І основній масі начхати куди рухається фронт - переважна більшість цих "птахів-говорунів" знаходяться за кордоном.
Як казав герой фільму "Законослухняний громадяни", "...мені плювати що ви знаєте, мене цікавить те, що ви зможете довести в суді".
А блогери ці докази надають самі і прямо з екрану, іноді мільйонам підписників.
Уверен что вражеским аналитикам там достаточно данных для размышлений и дальнейшего исследования.
Не думаю что выпуск этих материалов цензурируется украинской контраразведкой (как это должно быть в воюющей стране)... И это очень печально.
Сумно і болісно це спостерігати.
Ворог у нас - безпілотні рішення
Ми у ворога - м'ясні штурми
Щоб було здивування, сирському потрібно хотіти реформуватися. Але здається, що йому і так ок.
Вже є випадки, що наші винаходи першими патентують як власні розробки на РФ, КНР та навіть Південної Кореї.