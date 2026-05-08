Новини Безпілотні технології В РФ створять війська безпілотних систем
2 019 26

РФ різко нарощує виробництво FPV-дронів і масштабує власні безпілотні війська, копіюючи українські рішення, - Сирський

сирський про безпілотні війська рф

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухав доповідь воєнної розвідки щодо розвитку військ безпілотних систем держави-агресора.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

РФ планує виробити 7,3 млн FPV-дронів

Як зазначається, на 2026 рік Росія планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами.

"Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні", -  уточнив Сирський.

Ворог розгортає додаткові сили

Водночас, за даними розвідки:

  • ворог терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам;
  • посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю.

"Фактично росіяни масштабують свої війська БпС, копіюючи українські рішення - технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях", - наголошує головком.

Попри всі виклики, Сили оборони продовжують утримувати ініціативу та задавати темп. Наша перевага у FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, вже п’ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії.

Лише протягом квітня нашими безпілотними комплексами:

• виконано майже 357 тисяч бойових завдань;
• уражено понад 160,7 тисячі верифікованих цілей - це на 2% більше, ніж у березні;
• подавлено понад 7,7 тисячі позицій ворожих пілотів БпАК;
• засобами Middle Strike на дистанції 20–250 км уражено 424 об’єкти противника.

Роль НРК

Сучасна війна стрімко підвищує роль наземних роботизованих комплексів. Сьогодні роботи не лише воюють, а й евакуюють поранених, встановлюють мінні загородження та забезпечують уже понад 60% логістичних перевезень в інтересах військ. Саме тому критично важливо забезпечити своєчасне та ритмічне постачання таких платформ відповідно до потреб підрозділів.

Які решіння ухвалено?

За словами Сирського, під час щомісячної наради з питань розвитку БпС окремо обговорили проблемні питання, шляхи їх вирішення та обмінялися досвідом ефективної бойової роботи. Зокрема - щодо застосування дронів-перехоплювачів для прикриття наших піхотних груп.

Війна постійно змінюється. Противник адаптується, шукає нові способи протидії нашим сильним сторонам. Тому ми маємо діяти швидше, гнучкіше та технологічніше. Серед ключових завдань - підвищення ефективності радіоелектронної боротьби, нарощення використання наземних роботизованих РЕБ-платформ та ревізія ефективності індивідуальних засобів РЕБ. Визначив також інші першочергові задачі", - додав Сирський.

Він також підписав накази про заохочення найкращих військовослужбовців напрямку безпілотних систем.

Топ коментарі
Ничего удивительного. После того как каждый день, из всех наших сковородок, рассказывают показывают приводят примеры Как и где воюют наши дронщики, сколько их, сколько планирует ещё набрать командование, какие ТТХ нашего военного оборудования-кацапом и разведки не надо. Всю информацию получает с чистого листа. И выбирает кацап конечно лучшее. Я думаю не один из наших блогеров пропагандонов, а также работников администрации зелёного дурачка, просверлил в пиджаке дырочку для ордена Ленина, который лежит для него в Москве.
08.05.2026 11:26 Відповісти
Чому алабуга досі ціла і неушкоджена???
08.05.2026 11:23 Відповісти
піндос
Вся дурна система як квартал
Самі балакуни
08.05.2026 11:24 Відповісти
А чим? Довгих "Нептунів", які створили при "баризі" мало, а "Фламінго" мільтяшний герой, яких випускають дуже мало і вони дуже неточні.
08.05.2026 11:28 Відповісти
Кукурузником судного дня

08.05.2026 11:31 Відповісти
Ну, Фіцо ж везе докладну інструкцію від Зєлі !
08.05.2026 11:25 Відповісти
Бо у Зелі нема плану перемоги, та він не сподівається перемогти, тому Зеля хоче домовитися з ху*лом
08.05.2026 11:29 Відповісти
зелений холуй сирський, а тобі міндіч цукерман не дзвонив?
нууу......
що б того зняти, того призначити?
що б наказати не відкривати рота, за браковані міни?
за, неприданий одяг та снарягу?
за відсутність харчів та води на нулі?
що б не дай бог, не випливло, що у тебе в армії бійців катують перед строєм як у кацапському полоні?

то, ти вирішив полякати нас кацапськими дронами?
08.05.2026 11:30 Відповісти
Та ти шо!
08.05.2026 11:31 Відповісти
А що там з невідомим Вовою на "плівках міндіча"? Знайшли хто це? Чи по черзі будуть вкидати страшилки для наріду, щоб не було коли думати про того Вову?
08.05.2026 11:32 Відповісти
Так треба менше в інтернеті пі.... діти, а щось робити. А то таке відчуття, що одні гинуть, а інші, через інтернет, постачають інформацію ху.....лостану
08.05.2026 11:33 Відповісти
А шо у нас? Зе разом з Дерьмаком маштабує міндічей з чернишовими та цукерманами та різко нарошує обкрадання ЗСУ, Народу та тупого населення яке його обрало президентом?
08.05.2026 11:34 Відповісти
"...копіюючи українські рішення..."
министр Федоров и прочие высокопоставленные носители военных секретов, так часто и подробно рассказывают про свои планы , что врагу просто невозможно удержаться от того , что бы не скопировать удачные идеи и действия....
08.05.2026 11:47 Відповісти
У нас суцільна країна базікал.
Не встигнуть щось зробити або придумати і тут же розголос.
Ви у кацапів щось подібне бачили? Чи цей словесний понос під час війни ознака демократії?
Хотілось би звернутися до керівництва країни і спецслужб... половина інформації виливається в медіапростір блогерами, які навіть не приховують, а іноді навіть вихваляються інсайдерськими джерелами.
Інсайдером військової інформації є, в основному військові (штабні та біля цього).
Інсайдер в мирному житті - мінімум популіст, максимум - це про гроші.
Інсайдер в умовах війни це зрадник!
І ось блогери (в основному позитивні) влаштовують такий собі "чейндж" - ми вам збір на черговий пікап, а ви нам щось "свіженьке". Отримав інформацію, булькнув в ефір а далі хоч трава не рости.
Так ось панове керівники країни, з витоками інформації потрібно боротися, бо відсутність контролю за цим, скорочує і так не великі проміжки часу, поки ворог дізнається про щось нове, і воно просто перестає бути актуальним.
Всі ці блогери і цілі канали працюють тільки на одне - на себе! Їм не важливо нічого окрім розширення аудиторії і монетизації. І основній масі начхати куди рухається фронт - переважна більшість цих "птахів-говорунів" знаходяться за кордоном.
08.05.2026 11:51 Відповісти
розслабся, всю потрібну інформацію московія отримує від єрмакозела напряму
08.05.2026 11:56 Відповісти
Я не захищаю нікого з цієї шобли, але... стосовно ЦИХ потрібні докази.
Як казав герой фільму "Законослухняний громадяни", "...мені плювати що ви знаєте, мене цікавить те, що ви зможете довести в суді".
А блогери ці докази надають самі і прямо з екрану, іноді мільйонам підписників.
08.05.2026 12:14 Відповісти
100% . Например "Украинская правда" имеет рубрику "ОБОРОНКА" в которой каждый день рассказывает про новые дроны, их характеристики , про работу подразделений, часто с фото и видео материалами, и т.д.
Уверен что вражеским аналитикам там достаточно данных для размышлений и дальнейшего исследования.
Не думаю что выпуск этих материалов цензурируется украинской контраразведкой (как это должно быть в воюющей стране)... И это очень печально.
08.05.2026 12:22 Відповісти
Цілком з Вами згоден шановний пане.
Сумно і болісно це спостерігати.
08.05.2026 15:21 Відповісти
Обмін технологіями
Ворог у нас - безпілотні рішення
Ми у ворога - м'ясні штурми
08.05.2026 12:15 Відповісти
Оце буде у сцирського здивування коли кацапи раніше реформуються як пропонує Бутусов)
08.05.2026 12:49 Відповісти
Не факт, що буде здивування.
Щоб було здивування, сирському потрібно хотіти реформуватися. Але здається, що йому і так ок.
08.05.2026 12:55 Відповісти
Доречі багато саме технічних розробок наших інженерів не проходять патентування.
Вже є випадки, що наші винаходи першими патентують як власні розробки на РФ, КНР та навіть Південної Кореї.
08.05.2026 12:52 Відповісти
А він що, чекав що вони дотримуватимуться законодавства про авторські права?
08.05.2026 13:07 Відповісти
Ця заява має символізувати переможну потужну незламність Сирського, чи що?
08.05.2026 13:13 Відповісти
Технології вже передані, чи ще йдуть торги?
08.05.2026 14:56 Відповісти
Не знаю, що у нас кацапи копіюють, а Сирський герасимова копіює точно, бо вчився по його совдепівських підручниках в кацапстані і переучуватись не збирається!
08.05.2026 18:52 Відповісти
 
 