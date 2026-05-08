РФ різко нарощує виробництво FPV-дронів і масштабує власні безпілотні війська, копіюючи українські рішення, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухав доповідь воєнної розвідки щодо розвитку військ безпілотних систем держави-агресора.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ планує виробити 7,3 млн FPV-дронів

Як зазначається, на 2026 рік Росія планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами.

"Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні", - уточнив Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії офіційно створили війська безпілотних систем

Ворог розгортає додаткові сили

Водночас, за даними розвідки:

ворог терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам;

посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю.

"Фактично росіяни масштабують свої війська БпС, копіюючи українські рішення - технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях", - наголошує головком.

Попри всі виклики, Сили оборони продовжують утримувати ініціативу та задавати темп. Наша перевага у FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, вже п’ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії.

Також читайте: Путін каже, що створить в РФ війська безпілотних систем, - росЗМІ

Лише протягом квітня нашими безпілотними комплексами:

• виконано майже 357 тисяч бойових завдань;

• уражено понад 160,7 тисячі верифікованих цілей - це на 2% більше, ніж у березні;

• подавлено понад 7,7 тисячі позицій ворожих пілотів БпАК;

• засобами Middle Strike на дистанції 20–250 км уражено 424 об’єкти противника.

Роль НРК

Сучасна війна стрімко підвищує роль наземних роботизованих комплексів. Сьогодні роботи не лише воюють, а й евакуюють поранених, встановлюють мінні загородження та забезпечують уже понад 60% логістичних перевезень в інтересах військ. Саме тому критично важливо забезпечити своєчасне та ритмічне постачання таких платформ відповідно до потреб підрозділів.

Також читайте: У квітні зафіксовано зниження кількості тяжких поранень та ампутацій на фронті, - Сирський

Які решіння ухвалено?

За словами Сирського, під час щомісячної наради з питань розвитку БпС окремо обговорили проблемні питання, шляхи їх вирішення та обмінялися досвідом ефективної бойової роботи. Зокрема - щодо застосування дронів-перехоплювачів для прикриття наших піхотних груп.

Війна постійно змінюється. Противник адаптується, шукає нові способи протидії нашим сильним сторонам. Тому ми маємо діяти швидше, гнучкіше та технологічніше. Серед ключових завдань - підвищення ефективності радіоелектронної боротьби, нарощення використання наземних роботизованих РЕБ-платформ та ревізія ефективності індивідуальних засобів РЕБ. Визначив також інші першочергові задачі", - додав Сирський.

Він також підписав накази про заохочення найкращих військовослужбовців напрямку безпілотних систем.