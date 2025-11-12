У Росії офіційно створили війська безпілотних систем

У російській армії офіційно створено війська безпілотних систем.

Про це повідомляє прокремлівське агентство "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

Заступник очільника нового роду військ Сергій Іштуганов заявив, що вже призначено начальника військ безпілотних систем, сформовано штатні полки та інші підрозділи. Наразі триває нарощування бойового складу з наявних частин і створення нових.

Реакція РНБО

"Вони скопіювали наші вдалі рішення. Саме ми створили роти ударних БПЛА, які в 2023 році дозволили мати перевагу над ворогом. І зараз СБС працюють дуже ефективно. Але росіяни копіюють і намагаються масштабувати наші інновації кількістю. Це загроза, звісно ж", - зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко

Він також підкреслив, що Україна продовжує випереджати РФ у розвитку новітніх ракетних комплексів (НРК), але водночас є виклик у порівнянні з європейськими арміями НАТО.

"Життя в ілюзіях завжди погане", - додав керівник ЦПД РНБО.

Що передувало?

Ідея створення окремих безпілотних військ у складі армії РФ вперше пролунала наприкінці 2024 року. У грудні тодішній міністр оборони Андрій Бєлоусов пропонував сформувати структуру за аналогією зі Збройними силами України.

Тоді він заявляв, що створити такі війська можуть у третьому кварталі 2025 року.

Також у липні кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ створює війська безпілотних систем як окремий рід військ.

Також у липні кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ створює війська безпілотних систем як окремий рід військ.