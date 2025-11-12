В России официально создали войска беспилотных систем
В российской армии официально созданы войска беспилотных систем.
Об этом сообщает прокремлевское агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
Заместитель главы нового рода войск Сергей Иштуганов заявил, что уже назначен начальник войск беспилотных систем, сформированы штатные полки и другие подразделения. Сейчас продолжается наращивание боевого состава из имеющихся частей и создание новых.
Реакция СНБО
"Они скопировали наши удачные решения. Именно мы создали роты ударных БПЛА, которые в 2023 году позволили иметь преимущество над врагом. И сейчас СБС работают очень эффективно. Но россияне копируют и пытаются масштабировать наши инновации количеством. Это угроза, конечно же", - отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко
Он также подчеркнул, что Украина продолжает опережать РФ в развитии новейших ракетных комплексов (НРК), но в то же время есть вызов по сравнению с европейскими армиями НАТО.
"Жизнь в иллюзиях всегда плоха", - добавил руководитель ЦПД СНБО.
Что предшествовало?
Идея создания отдельных беспилотных войск в составе армии РФ впервые прозвучала в конце 2024 года. В декабре тогдашний министр обороны Андрей Белоусов предлагал сформировать структуру по аналогии с Вооруженными силами Украины.
Тогда он заявлял, что создать такие войска могут в третьем квартале 2025 года.
Также в июле кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ создает войска беспилотных систем как отдельный род войск.
Мабуть, малось на увазі наземних роботизованих комплексів.
Але коли текст статті пише ШІ, таке трапляється.
Україна випереджає тупих кацапів по ракетах, але програє Європі, де ракети відсутні в принципі. Пипець.