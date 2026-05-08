Новости Беспилотные технологии В РФ создадут войска беспилотных систем
2 010 26

РФ резко наращивает производство FPV-дронов и расширяет собственные беспилотные войска, копируя украинские решения, - Сырский

Сирский о беспилотных войсках РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушал доклад военной разведки о развитии войск беспилотных систем государства-агрессора.

РФ планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов

Как отмечается, к 2026 году Россия планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к БПЛА различных типов. Противник наращивает поставки в войска ударных дронов с турбореактивными двигателями.

"Мы это видим, анализируем и учитываем в собственном планировании", — уточнил Сырский.

Враг развертывает дополнительные силы

В то же время, по данным разведки:

  • враг в срочном порядке, вне утвержденных планов, развертывает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия нашим ударным беспилотникам;
  • усиливает эшелонированное противовоздушное прикрытие Москвы и Краснодарского края.

"Фактически россияне масштабируют свои войска БпС, копируя украинские решения — технические, тактические и организационные. То же самое касается и применения средств РЭБ в приграничных областях", — отмечает главнокомандующий.

Несмотря на все вызовы, Силы обороны продолжают удерживать инициативу и задавать темп. Наше преимущество в FPV-дронах растет. Начиная с декабря, уже пятый месяц подряд только подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины уничтожают больше оккупантов, чем Россия успевает мобилизовать в свою армию.

Только в течение апреля нашими беспилотными комплексами:

• выполнено почти 357 тысяч боевых задач;
• поражено более 160,7 тысяч верифицированных целей — это на 2% больше, чем в марте;
• подавлено более 7,7 тысячи позиций вражеских пилотов БПЛА;
• средствами Middle Strike на дистанции 20–250 км поражено 424 объекта противника.

Роль НРК

Современная война стремительно повышает роль наземных роботизированных комплексов. Сегодня роботы не только воюют, но и эвакуируют раненых, устанавливают минные заграждения и обеспечивают уже более 60% логистических перевозок в интересах войск. Именно поэтому критически важно обеспечить своевременную и ритмичную поставку таких платформ в соответствии с потребностями подразделений.

Какие решения приняты?

По словам Сырского, во время ежемесячного совещания по вопросам развития БпС отдельно обсудили проблемные вопросы, пути их решения и обменялись опытом эффективной боевой работы. В частности — относительно применения дронов-перехватчиков для прикрытия наших пехотных групп.

Война постоянно меняется. Противник адаптируется, ищет новые способы противодействия нашим сильным сторонам. Поэтому мы должны действовать быстрее, гибче и технологичнее. Среди ключевых задач — повышение эффективности радиоэлектронной борьбы, наращивание использования наземных роботизированных РЭБ-платформ и ревизия эффективности индивидуальных средств РЭБ. Определил также другие первоочередные задачи", — добавил Сырский.

Он также подписал приказы о поощрении лучших военнослужащих направления беспилотных систем.

Топ комментарии
Ничего удивительного. После того как каждый день, из всех наших сковородок, рассказывают показывают приводят примеры Как и где воюют наши дронщики, сколько их, сколько планирует ещё набрать командование, какие ТТХ нашего военного оборудования-кацапом и разведки не надо. Всю информацию получает с чистого листа. И выбирает кацап конечно лучшее. Я думаю не один из наших блогеров пропагандонов, а также работников администрации зелёного дурачка, просверлил в пиджаке дырочку для ордена Ленина, который лежит для него в Москве.
08.05.2026 11:26 Ответить
Чому алабуга досі ціла і неушкоджена???
08.05.2026 11:23 Ответить
піндос
Вся дурна система як квартал
Самі балакуни
08.05.2026 11:24 Ответить
А чим? Довгих "Нептунів", які створили при "баризі" мало, а "Фламінго" мільтяшний герой, яких випускають дуже мало і вони дуже неточні.
08.05.2026 11:28 Ответить
Кукурузником судного дня

08.05.2026 11:31 Ответить
Ну, Фіцо ж везе докладну інструкцію від Зєлі !
Бо у Зелі нема плану перемоги, та він не сподівається перемогти, тому Зеля хоче домовитися з ху*лом
зелений холуй сирський, а тобі міндіч цукерман не дзвонив?
нууу......
що б того зняти, того призначити?
що б наказати не відкривати рота, за браковані міни?
за, неприданий одяг та снарягу?
за відсутність харчів та води на нулі?
що б не дай бог, не випливло, що у тебе в армії бійців катують перед строєм як у кацапському полоні?

то, ти вирішив полякати нас кацапськими дронами?
08.05.2026 11:30 Ответить
А що там з невідомим Вовою на "плівках міндіча"? Знайшли хто це? Чи по черзі будуть вкидати страшилки для наріду, щоб не було коли думати про того Вову?
Так треба менше в інтернеті пі.... діти, а щось робити. А то таке відчуття, що одні гинуть, а інші, через інтернет, постачають інформацію ху.....лостану
А шо у нас? Зе разом з Дерьмаком маштабує міндічей з чернишовими та цукерманами та різко нарошує обкрадання ЗСУ, Народу та тупого населення яке його обрало президентом?
"...копіюючи українські рішення..."
министр Федоров и прочие высокопоставленные носители военных секретов, так часто и подробно рассказывают про свои планы , что врагу просто невозможно удержаться от того , что бы не скопировать удачные идеи и действия....
У нас суцільна країна базікал.
Не встигнуть щось зробити або придумати і тут же розголос.
Ви у кацапів щось подібне бачили? Чи цей словесний понос під час війни ознака демократії?
Хотілось би звернутися до керівництва країни і спецслужб... половина інформації виливається в медіапростір блогерами, які навіть не приховують, а іноді навіть вихваляються інсайдерськими джерелами.
Інсайдером військової інформації є, в основному військові (штабні та біля цього).
Інсайдер в мирному житті - мінімум популіст, максимум - це про гроші.
Інсайдер в умовах війни це зрадник!
І ось блогери (в основному позитивні) влаштовують такий собі "чейндж" - ми вам збір на черговий пікап, а ви нам щось "свіженьке". Отримав інформацію, булькнув в ефір а далі хоч трава не рости.
Так ось панове керівники країни, з витоками інформації потрібно боротися, бо відсутність контролю за цим, скорочує і так не великі проміжки часу, поки ворог дізнається про щось нове, і воно просто перестає бути актуальним.
Всі ці блогери і цілі канали працюють тільки на одне - на себе! Їм не важливо нічого окрім розширення аудиторії і монетизації. І основній масі начхати куди рухається фронт - переважна більшість цих "птахів-говорунів" знаходяться за кордоном.
розслабся, всю потрібну інформацію московія отримує від єрмакозела напряму
Я не захищаю нікого з цієї шобли, але... стосовно ЦИХ потрібні докази.
Як казав герой фільму "Законослухняний громадяни", "...мені плювати що ви знаєте, мене цікавить те, що ви зможете довести в суді".
А блогери ці докази надають самі і прямо з екрану, іноді мільйонам підписників.
100% . Например "Украинская правда" имеет рубрику "ОБОРОНКА" в которой каждый день рассказывает про новые дроны, их характеристики , про работу подразделений, часто с фото и видео материалами, и т.д.
Уверен что вражеским аналитикам там достаточно данных для размышлений и дальнейшего исследования.
Не думаю что выпуск этих материалов цензурируется украинской контраразведкой (как это должно быть в воюющей стране)... И это очень печально.
Цілком з Вами згоден шановний пане.
Сумно і болісно це спостерігати.
Обмін технологіями
Ворог у нас - безпілотні рішення
Ми у ворога - м'ясні штурми
Оце буде у сцирського здивування коли кацапи раніше реформуються як пропонує Бутусов)
Не факт, що буде здивування.
Щоб було здивування, сирському потрібно хотіти реформуватися. Але здається, що йому і так ок.
Доречі багато саме технічних розробок наших інженерів не проходять патентування.
Вже є випадки, що наші винаходи першими патентують як власні розробки на РФ, КНР та навіть Південної Кореї.
А він що, чекав що вони дотримуватимуться законодавства про авторські права?
Ця заява має символізувати переможну потужну незламність Сирського, чи що?
Технології вже передані, чи ще йдуть торги?
Не знаю, що у нас кацапи копіюють, а Сирський герасимова копіює точно, бо вчився по його совдепівських підручниках в кацапстані і переучуватись не збирається!
