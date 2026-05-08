РФ резко наращивает производство FPV-дронов и расширяет собственные беспилотные войска, копируя украинские решения, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушал доклад военной разведки о развитии войск беспилотных систем государства-агрессора.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
РФ планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов
Как отмечается, к 2026 году Россия планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к БПЛА различных типов. Противник наращивает поставки в войска ударных дронов с турбореактивными двигателями.
"Мы это видим, анализируем и учитываем в собственном планировании", — уточнил Сырский.
Враг развертывает дополнительные силы
В то же время, по данным разведки:
- враг в срочном порядке, вне утвержденных планов, развертывает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия нашим ударным беспилотникам;
- усиливает эшелонированное противовоздушное прикрытие Москвы и Краснодарского края.
"Фактически россияне масштабируют свои войска БпС, копируя украинские решения — технические, тактические и организационные. То же самое касается и применения средств РЭБ в приграничных областях", — отмечает главнокомандующий.
Несмотря на все вызовы, Силы обороны продолжают удерживать инициативу и задавать темп. Наше преимущество в FPV-дронах растет. Начиная с декабря, уже пятый месяц подряд только подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины уничтожают больше оккупантов, чем Россия успевает мобилизовать в свою армию.
Только в течение апреля нашими беспилотными комплексами:
• выполнено почти 357 тысяч боевых задач;
• поражено более 160,7 тысяч верифицированных целей — это на 2% больше, чем в марте;
• подавлено более 7,7 тысячи позиций вражеских пилотов БПЛА;
• средствами Middle Strike на дистанции 20–250 км поражено 424 объекта противника.
Роль НРК
Современная война стремительно повышает роль наземных роботизированных комплексов. Сегодня роботы не только воюют, но и эвакуируют раненых, устанавливают минные заграждения и обеспечивают уже более 60% логистических перевозок в интересах войск. Именно поэтому критически важно обеспечить своевременную и ритмичную поставку таких платформ в соответствии с потребностями подразделений.
Какие решения приняты?
По словам Сырского, во время ежемесячного совещания по вопросам развития БпС отдельно обсудили проблемные вопросы, пути их решения и обменялись опытом эффективной боевой работы. В частности — относительно применения дронов-перехватчиков для прикрытия наших пехотных групп.
Война постоянно меняется. Противник адаптируется, ищет новые способы противодействия нашим сильным сторонам. Поэтому мы должны действовать быстрее, гибче и технологичнее. Среди ключевых задач — повышение эффективности радиоэлектронной борьбы, наращивание использования наземных роботизированных РЭБ-платформ и ревизия эффективности индивидуальных средств РЭБ. Определил также другие первоочередные задачи", — добавил Сырский.
Он также подписал приказы о поощрении лучших военнослужащих направления беспилотных систем.
Вся дурна система як квартал
Самі балакуни
нууу......
що б того зняти, того призначити?
що б наказати не відкривати рота, за браковані міни?
за, неприданий одяг та снарягу?
за відсутність харчів та води на нулі?
що б не дай бог, не випливло, що у тебе в армії бійців катують перед строєм як у кацапському полоні?
то, ти вирішив полякати нас кацапськими дронами?
министр Федоров и прочие высокопоставленные носители военных секретов, так часто и подробно рассказывают про свои планы , что врагу просто невозможно удержаться от того , что бы не скопировать удачные идеи и действия....
Не встигнуть щось зробити або придумати і тут же розголос.
Ви у кацапів щось подібне бачили? Чи цей словесний понос під час війни ознака демократії?
Хотілось би звернутися до керівництва країни і спецслужб... половина інформації виливається в медіапростір блогерами, які навіть не приховують, а іноді навіть вихваляються інсайдерськими джерелами.
Інсайдером військової інформації є, в основному військові (штабні та біля цього).
Інсайдер в мирному житті - мінімум популіст, максимум - це про гроші.
Інсайдер в умовах війни це зрадник!
І ось блогери (в основному позитивні) влаштовують такий собі "чейндж" - ми вам збір на черговий пікап, а ви нам щось "свіженьке". Отримав інформацію, булькнув в ефір а далі хоч трава не рости.
Так ось панове керівники країни, з витоками інформації потрібно боротися, бо відсутність контролю за цим, скорочує і так не великі проміжки часу, поки ворог дізнається про щось нове, і воно просто перестає бути актуальним.
Всі ці блогери і цілі канали працюють тільки на одне - на себе! Їм не важливо нічого окрім розширення аудиторії і монетизації. І основній масі начхати куди рухається фронт - переважна більшість цих "птахів-говорунів" знаходяться за кордоном.
Як казав герой фільму "Законослухняний громадяни", "...мені плювати що ви знаєте, мене цікавить те, що ви зможете довести в суді".
А блогери ці докази надають самі і прямо з екрану, іноді мільйонам підписників.
Уверен что вражеским аналитикам там достаточно данных для размышлений и дальнейшего исследования.
Не думаю что выпуск этих материалов цензурируется украинской контраразведкой (как это должно быть в воюющей стране)... И это очень печально.
Сумно і болісно це спостерігати.
Ворог у нас - безпілотні рішення
Ми у ворога - м'ясні штурми
Щоб було здивування, сирському потрібно хотіти реформуватися. Але здається, що йому і так ок.
Вже є випадки, що наші винаходи першими патентують як власні розробки на РФ, КНР та навіть Південної Кореї.