РФ резко наращивает производство FPV-дронов и расширяет собственные беспилотные войска, копируя украинские решения, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушал доклад военной разведки о развитии войск беспилотных систем государства-агрессора.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

РФ планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов

Как отмечается, к 2026 году Россия планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к БПЛА различных типов. Противник наращивает поставки в войска ударных дронов с турбореактивными двигателями.

"Мы это видим, анализируем и учитываем в собственном планировании", — уточнил Сырский.

Враг развертывает дополнительные силы

В то же время, по данным разведки:

враг в срочном порядке, вне утвержденных планов, развертывает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия нашим ударным беспилотникам;

усиливает эшелонированное противовоздушное прикрытие Москвы и Краснодарского края.

"Фактически россияне масштабируют свои войска БпС, копируя украинские решения — технические, тактические и организационные. То же самое касается и применения средств РЭБ в приграничных областях", — отмечает главнокомандующий.

Несмотря на все вызовы, Силы обороны продолжают удерживать инициативу и задавать темп. Наше преимущество в FPV-дронах растет. Начиная с декабря, уже пятый месяц подряд только подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины уничтожают больше оккупантов, чем Россия успевает мобилизовать в свою армию.

Только в течение апреля нашими беспилотными комплексами:

• выполнено почти 357 тысяч боевых задач;

• поражено более 160,7 тысяч верифицированных целей — это на 2% больше, чем в марте;

• подавлено более 7,7 тысячи позиций вражеских пилотов БПЛА;

• средствами Middle Strike на дистанции 20–250 км поражено 424 объекта противника.

Роль НРК

Современная война стремительно повышает роль наземных роботизированных комплексов. Сегодня роботы не только воюют, но и эвакуируют раненых, устанавливают минные заграждения и обеспечивают уже более 60% логистических перевозок в интересах войск. Именно поэтому критически важно обеспечить своевременную и ритмичную поставку таких платформ в соответствии с потребностями подразделений.

Какие решения приняты?

По словам Сырского, во время ежемесячного совещания по вопросам развития БпС отдельно обсудили проблемные вопросы, пути их решения и обменялись опытом эффективной боевой работы. В частности — относительно применения дронов-перехватчиков для прикрытия наших пехотных групп.

Война постоянно меняется. Противник адаптируется, ищет новые способы противодействия нашим сильным сторонам. Поэтому мы должны действовать быстрее, гибче и технологичнее. Среди ключевых задач — повышение эффективности радиоэлектронной борьбы, наращивание использования наземных роботизированных РЭБ-платформ и ревизия эффективности индивидуальных средств РЭБ. Определил также другие первоочередные задачи", — добавил Сырский.

Он также подписал приказы о поощрении лучших военнослужащих направления беспилотных систем.