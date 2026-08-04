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Новини Зеки в армії РФ Російська армія
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Путін розширив перелік засуджених, яким дозволено укладати контракти з Міноборони РФ

дрон атакує росіянина

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який розширює можливості для укладення контрактів із Міністерством оборони РФ. Документ скорочує перелік злочинів, судимість або кримінальне переслідування за якими раніше унеможливлювали службу за контрактом під час мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Як зазначається, у Росії змінили перелік злочинів, наявність судимості чи кримінального переслідування за якими раніше не дозволяло укласти контракт із Міноборони у період мобілізації.

З переліку обмежень виключили ряд складів:

  • Злочини невеликої та середньої тяжкості.
  • Окремі злочини у сфері обігу зброї та вибухових речовин, порушень правил безпеки, а також деякі види військових та транспортних злочинів.

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Деякі обмеження залишилися

При цьому укласти контракт, як і раніше, не зможуть люди з судимістю чи кримінальними справами за тяжкими статтями — серед них тероризм, держзрада, шпигунство, диверсії, екстремізм, педофілія, здирство та інші злочини проти держави та громадської безпеки.

Як зазначає видання ASTRA, раніше лідерам ОЗУ, бандитам та наркоторговцям дозволили  укладати контракти з МО РФ. Для них вирішили створювати спецпідрозділи.

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Автор: 

армія рф (22018) путін володимир (13516)
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Топ коментарі
+5
Зєля довоювався і докерувався , Кацапські зеки мають більше прав ,ніж законослухняні українці яких примусчово бусифікують зєліні опричники.
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04.08.2026 19:45 Відповісти
+4
***** хоче в кожній тюрмі поставити воєнкомат.
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04.08.2026 19:46 Відповісти
+3
Так справа в тому ,що їх примусово ніхто не бусифікує ,а вони добровільно підписують контракт .
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04.08.2026 19:50 Відповісти

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