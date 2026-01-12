Росіянка звернулася до Путіна: "Внук и сын погибли на СВО, помогите последнему сыну тоже туда пойти". ВIДЕО

Росіянка, у якої загинули внук та син на загарбницькій війні проти України, просить диктатора Путіна дозволити її останньому сину, який в тюрмі, також піти на війну.

передає Цензор.НЕТ.

Звернення до Путіна

"Я до тебе звертаюся, допоможи, будь ласка. ... Я внука виховала сама - загинув на СВО. І син загинув", - розповіла вона.

Жінка каже, що її останнього сина оббрехала співмешканка, що той нібито до неї домагався.

"Сину дали 12 років, він хоче на СВО піти. Будь ласка, допоможіть йому, щоб він на СВО пішов", - додала вона.

