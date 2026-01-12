Россиянка обратилась к Путину: "Внук и сын погибли на СВО, помогите последнему сыну тоже туда пойти". ВИДЕО
Россиянка, у которой погибли внук и сын в захватнической войне против Украины, просит диктатора Путина разрешить ее последнему сыну, который находится в тюрьме, также пойти на войну.
Видео обнародовано в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Обращение к Путину
"Я к тебе обращаюсь, помоги, пожалуйста. ... Я внука воспитала сама - погиб на СВО. И сын погиб", - рассказала она.
Женщина говорит, что ее последнего сына оклеветала сожительница, что он якобы к ней приставал.
"Сыну дали 12 лет, он хочет на СВО пойти. Пожалуйста, помогите ему, чтобы он на СВО пошел", - добавила она.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ваш комент у топі і набрав 31 лайк, і ніхто навіть не засумнівався, що це може бути що завгодно, а не Буковель.
Чи WC на дверях і є доказом?
Ось так вас , лохів, розводять фоточками, відео, щоб ви сумнівались та запитували : Буковель- це ще Україна.
Власника магазину повели на розстріл, після вилучення товарів з таким написом.
.
Попередньо поховавши своїх дітей і батьків.
Ще останнього здасть і купить омріяну квартиру чи що вона там планувала. А пацанам все одно на росіюшке життя не буде, а вона хоч поживе.
Ну что, дедлайн Прутина накрылся. К сакральному сроку ничего не взято. Даже Мирноград, где была серьезно нарушена логистика.уже упущен
Но несмотря на полный провал громко , точнее публично озвученных замыслов, результата нет.
Так называемое наступление, оказалось ни чем иным, как кровавым ползанием на брюхе. Ну, а так горяче, причем с горделивым пафосом, обсуждаемый орешник, на поверку оказался пещерной болванкой из прошлого, в которой нашли применение даже не полупроводниковые, а ламповые устройства.
Кстати сегодня куча доброжелателей атаковала личку. Но всевидящее око внучки разгадало этот план и, перенаправив пальчик, стало орудовать.
Кое что она зачитывала и конечно рассмешила.
Но тут ничего не поделаешь.Мракобесье это тяжелый неизлечимый диагноз, с которым любой спор изначально бессмыслен..
О прошлой войне говорить не хочу. И хотя о ней все сказано, правду люди слушать не хотят. Вместо того, чтобы прочесть Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», послушать его устные рассказы , поглощается лживый бред бункерных пропагондонов.
А якщо серйозно, вже стільки було тих дедлайнів, що здається у кацапів є імунітет до ганьби. Поки в кацапів є гроші і є просування вперед, вони пертимуть, а не під якусь конкретну дату
ще ***** раз: 18.02.2022.
шанувальники зеленського вони такі шанувальники російського та совєтського, просто зараз трохи ображені.
самка богомолакацапська свиноматка, і її звернення до ху#ла 😂
Тут коли летить, молишся, щоб пролетіло й десь безпечно впало, щоб ніхто не постраждав - а вона синів на ВСО)) отак віддає..
Так до чого я, чоловік, коли до Києва прилетів - кілька місяців дивувався, що може спокійно перейти дорогу і його не зіб'ють. Що поки він вивчає українську - з ним розмовляють російською. Багато здивувань було. Матері сказав - що росіяні й українці кардинально різні. Просто йому свезло - бо половина родичів українців))) доречі, й мова легко далась..
І так, я лише від одного росіянина, з яким спілкувався на початку війни через WhatcАpp, почув, що йому соромно за те, що його країна робить з нашою країною. Але таких, схоже, одиниці.
а це - просто плем'я андрофагів, попаданцы з кам'яного сторіччя в XXI сторіччя
плємєнная матка
Головний архітектор в нього був єврей, купа працівників євреєв. Детройтський раввін - у друзях.
Нелюбив нацистів, але медальку від них взяв))
Сюжетик...