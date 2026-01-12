Россиянка обратилась к Путину: "Внук и сын погибли на СВО, помогите последнему сыну тоже туда пойти". ВИДЕО

Россиянка, у которой погибли внук и сын в захватнической войне против Украины, просит диктатора Путина разрешить ее последнему сыну, который находится в тюрьме, также пойти на войну.

Видео обнародовано в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Обращение к Путину

"Я к тебе обращаюсь, помоги, пожалуйста. ... Я внука воспитала сама - погиб на СВО. И сын погиб", - рассказала она.

Женщина говорит, что ее последнего сына оклеветала сожительница, что он якобы к ней приставал.

"Сыну дали 12 лет, он хочет на СВО пойти. Пожалуйста, помогите ему, чтобы он на СВО пошел", - добавила она.

+31
Отаке чмо в Буковелі. Не пижжене. Питання- Буковель це ще Україна ?
12.01.2026 14:37 Ответить
+25
*******.. Боже, там нема чого спасати - пали !
12.01.2026 14:38 Ответить
+24
Невиліковні..там реал щось з генетикою..
12.01.2026 14:41 Ответить
Отаке чмо в Буковелі. Не пижжене. Питання- Буковель це ще Україна ?
12.01.2026 14:37 Ответить
так це ж буковель !

.
12.01.2026 14:39 Ответить
ні, там вже давно буковель.
12.01.2026 14:43 Ответить
так там вся інста про буковель в подібному, від інстасамочок таких ось інстасамців.
12.01.2026 14:54 Ответить
Це спеціальна посада "наглядач-нафронтник " тільки в тилу.. війна там, десь далеко далеко.
12.01.2026 15:18 Ответить
Та його б там вже вбили давно. Такі фоточкі раська зробить ще.
13.01.2026 14:38 Ответить
Ксенія! Це ви особисто його фоткали, чи з тирнету взяли?
13.01.2026 14:36 Ответить
в тирнеті є відео з другого ракурсу
13.01.2026 14:43 Ответить
Ксенія! Де докази того, що це - Буковель?
Ваш комент у топі і набрав 31 лайк, і ніхто навіть не засумнівався, що це може бути що завгодно, а не Буковель.
Чи WC на дверях і є доказом?
Ось так вас , лохів, розводять фоточками, відео, щоб ви сумнівались та запитували : Буковель- це ще Україна.
13.01.2026 18:49 Ответить
Є багато інших фото. Це Буковель
13.01.2026 18:56 Ответить
Це був іноземець у куртці, яку купив у місцевому магазині.
Власника магазину повели на розстріл, після вилучення товарів з таким написом.
13.01.2026 19:30 Ответить
............лять !

.
12.01.2026 14:38 Ответить
*******.. Боже, там нема чого спасати - пали !
12.01.2026 14:38 Ответить
******* ті хто думав когось там спасати🥴
12.01.2026 15:05 Ответить
3 белых лады и пельмени.. жадная
12.01.2026 14:38 Ответить
Всі учасники всо подохнуть.
Попередньо поховавши своїх дітей і батьків.
12.01.2026 14:39 Ответить
Кацапка отримала багато грошей. Відробила витрачені на виховання полудурків роки.
Ще останнього здасть і купить омріяну квартиру чи що вона там планувала. А пацанам все одно на росіюшке життя не буде, а вона хоч поживе.
12.01.2026 14:39 Ответить
Та ви уважніше гляньте на неї, - проп'є! 😂
12.01.2026 14:42 Ответить
І прожере, там те яким їдять більше за те чим думають.
12.01.2026 16:10 Ответить
12.01.2026 14:40 Ответить
https://www.facebook.com/valerij.golak?__cft__[0]=AZbKfAxVUnsrqbdO4D50OMnpVprE72KcjQxndHRzyat56XeNRr0yMKfLY7RQJTJxZo-**************************************************************************************************************-6hjSNL3pou16qsFxw&__tn__=-UC%2CP-R Валерий Голяк

Ну что, дедлайн Прутина накрылся. К сакральному сроку ничего не взято. Даже Мирноград, где была серьезно нарушена логистика.уже упущен

Но несмотря на полный провал громко , точнее публично озвученных замыслов, результата нет.

Так называемое наступление, оказалось ни чем иным, как кровавым ползанием на брюхе. Ну, а так горяче, причем с горделивым пафосом, обсуждаемый орешник, на поверку оказался пещерной болванкой из прошлого, в которой нашли применение даже не полупроводниковые, а ламповые устройства.

Кстати сегодня куча доброжелателей атаковала личку. Но всевидящее око внучки разгадало этот план и, перенаправив пальчик, стало орудовать.

Кое что она зачитывала и конечно рассмешила.

Но тут ничего не поделаешь.Мракобесье это тяжелый неизлечимый диагноз, с которым любой спор изначально бессмыслен..

О прошлой войне говорить не хочу. И хотя о ней все сказано, правду люди слушать не хотят. Вместо того, чтобы прочесть Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», послушать его устные рассказы , поглощается лживый бред бункерных пропагондонов.
12.01.2026 14:40 Ответить
Ці дедлайни зараз з нами в одній кімнаті?

А якщо серйозно, вже стільки було тих дедлайнів, що здається у кацапів є імунітет до ганьби. Поки в кацапів є гроші і є просування вперед, вони пертимуть, а не під якусь конкретну дату
12.01.2026 15:07 Ответить
18 лютого 2022 року росіяни https://rg.ru/2022/02/18/v-kinoklube-rg-premera-zhizn-moia-il-ty-prisnilas-mne-o-vysockom-paradzhanove-i-tarkovskom.html дуже дякувалицьому голяку за можливість демонструвати на росії зпродюсований ним документальний філь.
ще ***** раз: 18.02.2022.
шанувальники зеленського вони такі шанувальники російського та совєтського, просто зараз трохи ображені.
12.01.2026 16:54 Ответить
У цій новині прекрасно все, - і самка богомола кацапська свиноматка, і її звернення до ху#ла 😂
12.01.2026 14:40 Ответить
І про яке ,,припинення вогню" може йти мова....?
12.01.2026 14:41 Ответить
Невиліковні..там реал щось з генетикою..
12.01.2026 14:41 Ответить
"хатят лі узкіє вайни"?
12.01.2026 14:44 Ответить
Ні, тільки біли лади
12.01.2026 14:46 Ответить
Алкодегенерати.
12.01.2026 15:05 Ответить
Та реал в неї на морді печатка алкодегенератки..

Тут коли летить, молишся, щоб пролетіло й десь безпечно впало, щоб ніхто не постраждав - а вона синів на ВСО)) отак віддає..
12.01.2026 15:12 Ответить
Мабуть там у них все настільки страшне, що фронт в Україні здається раєм? Гниють заживо? Інакше як це пояснити?
12.01.2026 15:41 Ответить
Знаєте, мій загиблий чоловік був громадянином рф. Так вийшло. Я коли в СПБ прилетіла, була у шоці. Місто гарне, але - люди реал андрофаги. Центр - все ок..але далі - такі трущоби. У маркеті на мою голд картку як на диво дивились..пересувались тільки на таксі (виняйняли адекватного), стрьомно було пішки. Там такий піпець..ну туристичні локації норм були. Вбив екіпаж расісянський, коли до Києва поверталась - бухий в ж@пу..сісти у Борисполі раза з 3 змогли.

Так до чого я, чоловік, коли до Києва прилетів - кілька місяців дивувався, що може спокійно перейти дорогу і його не зіб'ють. Що поки він вивчає українську - з ним розмовляють російською. Багато здивувань було. Матері сказав - що росіяні й українці кардинально різні. Просто йому свезло - бо половина родичів українців))) доречі, й мова легко далась..
12.01.2026 16:25 Ответить
Але то було практично 20 років тому..
12.01.2026 16:26 Ответить
Монстр....і ззовні, і всередині.
12.01.2026 14:43 Ответить
Повна деградація - тільки утілізація.
12.01.2026 15:26 Ответить
Я дивлюсь на фото та думаю що вона бреше ху...лу, вона їх зжерла, гроші пропила, а зараз вже консерви з тюрми достає
12.01.2026 14:44 Ответить
Психологи кажуть, що основна проблема спілкування - це те, що ми дивимось на іншу людину як в дзеркало, очікуючи, що її розумовий рівень, та рівень порядності такий же, як в нас. А воно виявляється далеко не так - відео приклад цьому.
І так, я лише від одного росіянина, з яким спілкувався на початку війни через WhatcАpp, почув, що йому соромно за те, що його країна робить з нашою країною. Але таких, схоже, одиниці.
12.01.2026 14:44 Ответить
Таких вони всіх пересаджали.
12.01.2026 14:52 Ответить
Ну, конкретно цього, Пввла з Москви - ні. Але він відверто сказав, що вголос там висловлювати такі думки, як нього - небезпечно.
12.01.2026 16:01 Ответить
12.01.2026 14:45 Ответить
12.01.2026 14:47 Ответить
12.01.2026 14:48 Ответить
І живете як ваше ху...ло, та гроші з ним діліте
12.01.2026 14:57 Ответить
У кацапов когнитивный диссонанс, то Украина враг №1 , то «мы брацкие народы» …🤪
13.01.2026 15:40 Ответить
Тобто ви всі одне велике ху...ло
12.01.2026 14:53 Ответить
Для них весь світ - вороги.
12.01.2026 15:33 Ответить
4 степінь ожиріння
12.01.2026 14:47 Ответить
Схоже, не остання
12.01.2026 14:52 Ответить
далі морг ,жирні довго не живуть
12.01.2026 14:53 Ответить
то не ожиріння. То запойна запухлість
12.01.2026 20:48 Ответить
Покидьки Людства!
12.01.2026 14:47 Ответить
вони до людства не відносяться ,покидьки тварин
12.01.2026 14:54 Ответить
Тупікова гілка еволюції.
12.01.2026 15:29 Ответить
Даремно ви так тварин ображаєте. Андрофаги вони типові; от вони хто.
12.01.2026 16:53 Ответить
Ці істоти не виліковні. Але один момент в цьому ерудованому виступі мене таки розсмішив: "Пажалуста памагітє пашалуста штоп на ВСО он пашєл" . Мені це нагадало от цей момент: За кого ви голосували - За якуновіча". Казлорилі, біологічно схожі на людей організми скрізь однакові.
12.01.2026 14:49 Ответить
Три поховальні виплати- джекпот!
12.01.2026 14:55 Ответить
і всі в пику пішли
12.01.2026 14:57 Ответить
у фашистів принаймі костюмчики були зашібісь, та і озброєння більш-менш

а це - просто плем'я андрофагів, попаданцы з кам'яного сторіччя в XXI сторіччя

плємєнная матка
12.01.2026 14:55 Ответить
Так гітлерівцям розробляв й шив форму сам Хуго Босс..за що пів життя потім вибачався
12.01.2026 15:14 Ответить
А от Генрі Форд був зразковим антисемітом. І нічо, увійшов в історію як видатна постать.
13.01.2026 09:03 Ответить
Так він був, як у тому анекдоті - якщо розумний та гарний, розірватись чи шо??

Головний архітектор в нього був єврей, купа працівників євреєв. Детройтський раввін - у друзях.

Нелюбив нацистів, але медальку від них взяв))
13.01.2026 10:31 Ответить
Все по класиці, в кожного справжнього антисемита обов'язково є друг-єврей
13.01.2026 11:47 Ответить
Сыночек - педофил, которому не повезло чмокать в пупик мальчуганов на красной площади и который решил, что лучше подохнуть, нежели под шконкой сидеть.
12.01.2026 15:00 Ответить
інфузорія-Валянок , іншої назві цій істоті не існує
12.01.2026 15:08 Ответить
Ось воно, реальний писок московії. Ця потвора вирстила два покоління ви..лядків для війни і ніяк не заспокоїться, поки всі не здохнуть за пуйла. Сатанинська країна з сатанинським населенням.
12.01.2026 15:10 Ответить
скоро сини отаких кнурорилих інтелектуалок як оця скінчаться (в цієї ще один там десь вона вважає ще лишився).. - то вони пуйла благатимуть їх на "СВО" пустити особисто? чи гроші віддати за синів?
12.01.2026 15:14 Ответить
Эта болезнь называется "путин головного мозга". Лекарств от этой болезни нет. Лечится только ампутацией больного органа.
12.01.2026 15:15 Ответить
А Тромб розказує що рашисти ніколи більше не нападуть. Да рашисти будуть лізти на чужі країни поки не передохнуть всі
12.01.2026 15:16 Ответить
помогите сіну пойти на сво а то деньги за внука уже закончились
12.01.2026 15:31 Ответить
Як же це підофілу не уважить другого педофіла.
12.01.2026 15:35 Ответить
Вырожденцы и моральные уроды!Вчера это чудо у "Обманутого россиянина"видела!
12.01.2026 15:42 Ответить
Ги. Дєньгі мі палучили ))) Вона довго не проживе )))
12.01.2026 15:43 Ответить
б...ь яка спотворенна геннетика ...
12.01.2026 15:58 Ответить
Есть такой вид муравьев, которые живут за счёт набегов на другие муравейники,атакуют и забирают куколки и питание! Вот ********* такой народ!!!
12.01.2026 15:59 Ответить
Орчиха=ідіотка.
12.01.2026 16:09 Ответить
Її останній виплодок зв'язався з РСПехою, яка відправила співмешканця на зону "за педофілію" після того, як не отримала затребуваного викупу. Виплодку на зоні так добре живеться, що він хоче на м'ясо.
Сюжетик...
12.01.2026 16:19 Ответить
Тому кацапи зараз перемагають. Від коли українськи матері почнуть здавати дітей та онуків ТЦК, то ЗСУ почне гнати кацапів з нашої землі. Взагалі треба брати приклад з палістінок. Вони ненавидять Ізраїль більше, чим ******* своїх дітей. Тому у Хамаса та Ісламського Джихада взагалі нема проблем з новобранцями.
12.01.2026 16:59 Ответить
у бабулі гроші закінчились чи пєльмєні?
12.01.2026 18:18 Ответить
Жигулі розбила вщент, треба нові
13.01.2026 13:10 Ответить
Хоч би дешеві пластмасові протези зробила, шамкає кацапка.
12.01.2026 18:21 Ответить
Вирішила бабка на старості років пожити "як людина" з грошима за рахунок синочків та онука. Росіянці то не люди, то скажені потвори на генетичному рівні.
12.01.2026 22:25 Ответить
цивілізація не просто так загнала їх на край материка, де 80% території непридатні до проживання!
12.01.2026 23:12 Ответить
Євтаназія па спіськам пєрєпісі насєленья... Почати з бур'ятів-мєхводів...
13.01.2026 01:35 Ответить
Правильно! Дебіли мають закінчувати генний ланцюжок, щоб не народжувати подібних.
13.01.2026 13:09 Ответить
Свиноматка хоче грошей за те, що виховала сина педофіла.
13.01.2026 14:40 Ответить
та владімір ************ вже 4 роки не може огвтатися, досі в **** : він готував тисячі автозаків і нацгвардії щоб придушувати антивоєнні протести після оголошення сво, а вийшло так, його плебс самовіддано сам бажає за нього дохнути...
13.01.2026 15:02 Ответить
 
 