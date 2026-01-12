Россиянка обратилась к Путину: "Внук и сын погибли на СВО, помогите последнему сыну тоже туда пойти". ВИДЕО

Россиянка, у которой погибли внук и сын в захватнической войне против Украины, просит диктатора Путина разрешить ее последнему сыну, который находится в тюрьме, также пойти на войну.

Видео обнародовано в соцсетях.

Обращение к Путину

"Я к тебе обращаюсь, помоги, пожалуйста. ... Я внука воспитала сама - погиб на СВО. И сын погиб", - рассказала она.

Женщина говорит, что ее последнего сына оклеветала сожительница, что он якобы к ней приставал.

"Сыну дали 12 лет, он хочет на СВО пойти. Пожалуйста, помогите ему, чтобы он на СВО пошел", - добавила она.

