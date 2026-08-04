Путин расширил перечень осужденных, которым разрешено заключать контракты с Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности для заключения контрактов с Министерством обороны РФ. Документ сокращает перечень преступлений, судимость или уголовное преследование по которым ранее исключали возможность службы по контракту во время мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Как отмечается, в России изменили перечень преступлений, наличие судимости или уголовного преследования по которым ранее не позволяло заключить контракт с Минобороны в период мобилизации.

Из перечня ограничений исключили ряд составов:

Преступления небольшой и средней тяжести.

Отдельные преступления в сфере оборота оружия и взрывчатых веществ, нарушения правил безопасности, а также некоторые виды военных и транспортных преступлений.

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Некоторые ограничения остались

При этом заключить контракт, как и раньше, не смогут люди с судимостью или уголовными делами по тяжким статьям — среди них терроризм, государственная измена, шпионаж, диверсии, экстремизм, педофилия, вымогательство и другие преступления против государства и общественной безопасности.

Как отмечает издание ASTRA, ранее лидерам организованных преступных группировок, бандитам и наркоторговцам разрешили заключать контракты с Минобороны РФ. Для них решили создавать спецподразделения.

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